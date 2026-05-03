Australien: Mordverdacht gegen kürzlich entlassenen Häftling im Fall eines indigenen Mädchens

Nach dem Fund der Leiche eines fünfjährigen Mädchens in Australien steht ein Mann unter Mordverdacht, der erst sechs Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der Fall hat zu Ausschreitungen und einer landesweiten Anteilnahme geführt.

Ein Mann, der erst vor wenigen Tagen die Haft verlassen hatte, steht nun im Zentrum einer Mord untersuchung im Zusammenhang mit dem tragischen Tod eines indigenen Mädchens in Australien .

Die Entdeckung der Leiche des fünfjährigen Kindes hat eine Welle der Trauer und Empörung ausgelöst, die sich bis international erstreckt. Das Mädchen, das zu Lebzeiten Sharon genannt wurde, erhielt nach ihrem Tod von ihrer Familie den Namen Kumanjayi Little Baby, eine Geste, die tief in kulturellen Traditionen verwurzelt ist, wie australische Medien berichten. Der mutmaßliche Täter soll am Dienstag vor Gericht in Darwin erscheinen.

Die Ereignisse nahmen eine dramatische Wendung, als das Kind aus einem Haus in einer indigenen Siedlung verschwand, in dem sich der Verdächtige ebenfalls aufhielt. Die Tatsache, dass der 47-Jährige lediglich sechs Tage vor dem Verschwinden des Mädchens aus dem Gefängnis entlassen worden war, wirft ernsthafte Fragen auf und verstärkt die öffentliche Empörung. Kurz vor der Festnahme des Mannes kam es in Alice Springs zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Eine aufgebrachte Menschenmenge griff den Verdächtigen an, wodurch er Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Situation eskalierte vor dem Krankenhaus, wo sich rund 400 Personen an den Krawallen beteiligten. Es gab Berichte über Angriffe auf die Polizei, Beschädigungen von Polizeiautos und Krankenwagen sowie Plünderungen. Die Polizei gab an, dass die Lage inzwischen beruhigt sei, jedoch Ermittlungen wegen der Unruhen laufen.

Polizeikommissar Martin Dole äußerte sich tief betroffen über den Fall und appellierte an die Öffentlichkeit, das laufende Rechtsverfahren zu respektieren. Er sprach von den „schrecklichen Umständen“ der Tat und erwähnte, dass der Verdächtige zusätzlich zu dem Mordvorwurf mit zwei weiteren Anklagen konfrontiert ist, deren Details jedoch nicht öffentlich gemacht wurden. Die Ermittlungen deuten auch darauf hin, dass der Mann möglicherweise nicht allein handelte und die Polizei untersucht, ob er Komplizen hatte.

Die Suche nach dem kleinen Mädchen war eine massive Operation, an der Hunderte von Einsatzkräften und Freiwilligen beteiligt waren. Sie durchkämmten die abgelegene und unwegsame Wüstenregion, die aus dichtem Buschland besteht. Die Suche erfolgte zu Fuß, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern. Besonders wertvoll waren die Fähigkeiten erfahrener indigener Fährtensucher, die ihr tiefes Wissen über das Land einbrachten.

Alice Springs, wo sich die Tragödie ereignete, liegt im sogenannten „Roten Zentrum“ Australiens, fast genau in der Mitte des Kontinents im Northern Territory. Die nächste Großstadt, Adelaide, ist mehr als 1000 Kilometer entfernt, ebenso wie Darwin im Norden. Der Fall hat in ganz Australien tiefe Anteilnahme ausgelöst. Premierminister Anthony Albanese sprach der Familie des Mädchens sein aufrichtiges Beileid aus.

Die Trauer und der Schock sind groß, und die Gemeinschaft fordert Gerechtigkeit für Kumanjayi Little Baby. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um alle Fakten aufzudecken und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ereignisse haben auch eine Debatte über die Sicherheit indigener Gemeinschaften und die Herausforderungen bei der Integration von Personen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, ausgelöst





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