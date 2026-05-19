Australien: Billigairline mit viel Kapital und Airbus A321 Neo startet in Sydney

Peter Kelly gründet eine neue Billigairline mit Hauptbasis am neuen 24-Stunden-Flughafen in Sydney und setzt ausschließlich auf Airbus A321 Neo.

Zuletzt Bonza oder Rex – zahlreiche Billigairline s scheiterten in Australien . Doch Peter Kelly ist überzeugt, dass er mit seiner Zinc Airlines die Fehler der Vergangenheit vermeiden wird.

Dafür setzt er auf viel Kapital, Airbus A321 Neo und einen neuen Flughafen. Die Ansage ist ziemlich selbstbewusst. Unzählige Billigairlines hätten sich schon in Australien versucht, erklärte Peter Kelly. Er nennt Compass, Impulse, Tiger Airways...

<. /tr><. /tr>"Jeder Misserfolg war vorhersehbar. Die Geschäftsmodelle waren von Anfang an mangelhaft", so der Gründer des neuen Lowcost-Anbieters Zinc Airlines.

Und er zählt gleich noch alle Fehler der Vorgänger auf: "Strukturelle Slot- und Gate- Beschränkungen am Flughafen Sydney, struktureller Kostennachteil, Unterkapitalisierung, falsche Flugzeuge, falsche Strecken, falscher Zeitpunkt".

"Zink wurde so entwickelt, dass keiner dieser Gründe zutrifft", schreibt Kelly, der früher bei Ansett Australia und Jetstar gearbeitet hat. Den wichtigsten Vorteil sieht er in der Hauptbasis am neuen, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist.

Zudem will er mit Zinc Airlines ein "fokussiertes Streckennetz mit hochfrequenten Hauptverbindungen" anbieten, das die Flughäfen Western Sydney, Melbourne, Adelaide und Brisbane umfasst, wie er auf der Webseite der neuen Billigairline schreibt. Wie Kelly der Zeitung Australian Financial Review sagte, will er den Betrieb 17 Monate nach Sicherung der Finanzierung starten. Er plant mit 100 Millionen australischen Dollar von Investoren und 100 Millionen durch Verschuldung, also insgesamt mit umgerechnet 123 Millionen Euro.

Auch die Flotte ist schon bestimmt: Zinc Airlines will ausschließlich auf Airbus A321 Neo setzen. Sydney zeigt das Terminal des neuen 24-Stunden-Flughafens<. /paragraph><. /paragraph>Eigentlich sollte Flug OU412 nach Frankfurt starten.

Doch beim Beschleunigen geriet der Airbus A220 von Croatia Airlines aus ungeklärten Gründen von der Piste des Flughafens Split ab. Nun ermittelt die kroatische Flugunfallbehörde. Reisende werfen der kanadischen Fluglinie vor, ihnen Entschädigungen vorzuenthalten. Der Verdacht: Wechselt Westjet im letzten Moment Flugzeuge ein, die sich bereits in der Wartung befinden, um dann den Flug zu annullieren?

Eine kanadische Behörde ermittelt<. /paragraph><. /paragraph>Kurz nach dem Start Richtung München musste ein Airbus A321 Neo der deutschen Fluglinie umkehren. Nach der sicheren Landung in Athen wurde der Jet von Lufthansa evacuiert. Drei Menschen wurden leicht verletzt.





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