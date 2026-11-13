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Australien besiegt Katar mit 3:0 in der AFC Asian Cup Qualifikation

20min#50 in Switzerland
Australien besiegt Katar mit 3:0 in der AFC Asian Cup Qualifikation
Australien · Katar · AFC Asian Cup
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Australien gewinnt klar gegen Katar mit 3:0. Tore von McGree, Yengi und Irankunda sichern den Sieg im entscheidenden Qualifikationsspiel.

Australien hat sein Match gegen Katar mit einem deutlichen 3:0-Sieg beendet und damit einen entscheidenden Schritt in der Qualifikation für den AFC Asian Cup gemacht. Die Socceroos dominierten das Spiel von Anfang an und nutzten ihre Chancen effizient, während die katarische Abwehr überfordert war. Mit diesem Ergebnis festigt Australien seine Position und zeigt eine starke offensive Leistung.

Tore von McGree, Yengi und Irankunda sichern den Sieg

Riley McGree eröffnete in der ersten Halbzeit die Torschützenliste und gab Australien einen wichtigen Vorsprung. Tete Yengi verdoppelte den Vorsprung, bevor Nestory Irankunda in der zweiten Halbzeit den Endstand auf 3:0 erhöhte. Diese drei Treffer waren der Schlüssel zum Erfolg und zeigten die Überlegenheit des australischen Teams.

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Substitutionen und taktische Änderungen im Verlauf

Trainer Graham Arnold nahm mehrere Wechsel vor, um die Offensive zu frisch zu halten. Kasey Bos kam für Aziz Behich, während Sam Klein, Gianni Stensness und Eli Adams für Jacob Italiano, Alessandro Circati und Riley McGree eingewechselt wurden. Auf katarischer Seite ersetzten Abdulaziz Hatem, Jassem Gaber, Ahmed Alaa und Bassam Al Rawi Akram Afif, Sultan Al Brake, Karim Boudiaf und Boualem Khoukhi.

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Defensive Probleme und abgeblockte Chancen

Trotz des hohen Spielstands hatten beide TeamsMomente, in denen Tore möglich gewesen wären. Yusuf Abdurisag und Jacob Italiano hatten Schussmöglichkeiten, die jedoch blockiert wurden. Auch Harry Souttar und Lucas Herrington scheiterten an der katarischen Torwartposition oder an der Abwehr. Die katarische Mannschaft kämpfte um das Unvermeidliche, konnte aber die australische Dominanz nicht durchbrechen.

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