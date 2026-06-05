Australien beschlagnahmt über 100.000 exotische Schaben - bislang größter Fund

Bei einer Razzia bei einem gewerblichen Züchter sicherten australische Behörden mehr als 100.000 exotische Schaben. Der Fund gilt als der größte illegal gehaltener Wirbelloser in der Geschichte des Landes. Die Tiere sollten vernichtet werden, da sie eine Gefahr für die einzigartige Tierwelt Australiens darstellen.

Die australischen Behörden haben bei einer Razzia bei einem gewerblichen Züchter in Bathurst, New South Wales , mehr als 100.000 exotische Schaben beschlagnahmt. Bei diesen Tieren handelt es sich unter anderem um Argentinische Schaben und Madagaskar-Fauchschabe n.

Der geschätzte Wert der Tiere beträgt umgerechnet etwa 120.000 Euro. Es handelt sich dabei um den bisher größten Fund illegal gehaltener Wirbelloser in der Geschichte Australiens. Dieselarge Madagaskar-Fauchschaben können eine Länge von bis zu acht Zentimetern erreichen und sind für ihr charakteristisches Zischen bekannt. Sie werden sowohl als Futter für Reptilien als auch als zutrauliche Haustiere gezüchtet.

Aufgrund ihrer Größe, des hohen Nährstoffgehalts und der einfachen Vermehrung sind sie besonders beliebt als Futtertiere für Reptilien, Amphibien und einige Fischarten. In Australien ist der Import, der Besitz, die Zucht und der Verkauf dieser Arten jedoch ausdrücklich verboten. Die beschlagnahmten Tiere sollen vernichtet werden. Ob gegen den Züchter Anklage erhoben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Australien verfügt über eines der strengsten Biosicherheitsgesetze der Welt. Als isolierter Inselkontinent mit einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt hat das Land in den vergangenen Jahrzehnten große Anstrengungen unternommen, um die Einschleppung von Schädlingen und Krankheitserregern zu verhindern. Die Behörden befürchten, dass eingeführte Tiere und Pflanzen heimische Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen, seltene heimische Arten verdrängen oder der Landwirtschaft erheblichen Schaden zufügen könnten. Das Umweltministerium wies darauf hin, dass die exotischen Schaben niemals einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wurden.

Falls sie in die Natur gelangen sollten, könnten sie Krankheiten verbreiten oder einheimische Spezies gefährden. Ein Ministeriumssprecher betonte: "Wir nehmen unsere Aufgabe, Australiens einzigartige Biodiversität zu schützen und Verstöße gegen das nationale Umweltrecht zu ahnden, sehr ernst.

" Reptilienbesitzer wurden aufgerufen, stattdessen legale Futterinsekten wie Grillen oder heimische Schaben zu verwenden. Die Beschlagnahmung unterstreicht die entschlossene Haltung Australiens im Kampf gegen biologische Invasionen. Der Inselkontinent hat historisch unter den Folgen von eingeführten Arten gelitten, darunter Kaninchen, Katzen und verschiedene Unkäfer, die enorme ökologische und wirtschaftliche Schäden verursacht haben. Die strenge Regulierung dient dem Schutz der einzigartigen Flora und Fauna, von der viele Arten nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen.

Die Vernichtung der beschlagnahmten Schaben ist ein notwendiger Schritt, um auch das geringste Risiko einer Freisetzung auszuschließen. Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig die Einhaltung der Biosicherheitsvorschriften ist und welche Konsequenzen Verstöße nach sich ziehen können. Die Botschaft ist klar: Die Einführung nicht heimischer Arten wird nicht toleriert, um die natürlichen Ökosysteme Australiens für zukünftige Generationen zu bewahren





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