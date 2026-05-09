Austausch (Erster Generalprobe des Eurovision Song Contest 2026 in Wien)

Informiere dich über Estlands Auftritt mit Vanilla Ninja und dem Song 'Too Epic To Be True' und bewerte die anderen ESC-Songs.

Erste Generalprobe des Eurovision Song Contest 2026 in Wien: Estland tritt mit Vanilla Ninja und dem Song 'Too Epic To Be True' auf. Bundesliga-News: Erster Generalprobe des Eurovision Song Contest 2026 in Wien: Estland tritt mit Vanilla Ninja und dem Song 'Too Epic To Be True' Siehst du die ESC-Stars bei dir im Vorschluss?

: Vervollständige den Schulnoten-Check und sei bereit, deinen Favoriten zu küren. Mitmachen ist einfach: spiele den Refrain ab und bewerte den Song mit einer Note. 1 ist durchgefallen, die 4 steht für genügend und 6 ist die Bestnote. Veronica Fusaro: 'Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen' Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. Timmy, ein Rettungsmärchen: Was bleibt vom Wal-Trubel





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest Esctreffer.Ch Verlosung Songs Erlebnis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Baschi veröffentlicht emotionalen Song «Neus Läbe» für seinen neugeborenen SohnDer Basler Musiker Baschi hat einen Song über das Gefühl, Vater zu werden, veröffentlicht. «Neus Läbe» beschreibt seine Ängste, Hoffnungen und die Liebe zu seinem neugeborenen Sohn, der im April geboren wurde. Der Song erscheint am Freitag auf allen Plattformen.

Read more »

Baschi: Neuer Song «Neus Läbe» über seine VaterschaftAm Freitag veröffentlicht der Basler seinen neuen Song «Neus Läbe». Alana Netzer und Baschi wurden im April Eltern von Lennon Ron Bürgin.

Read more »

Shakira auf dem Fussballplatz mit dem Song für die FIFA-WeltmeisterschaftShakira, the Colombian singer, is back on the football field, accompanying the 2026 World Cup with her song 'DAI DAI'. She has previously performed at the World Cup three times and is becoming a symbol for FIFA.

Read more »

Harry Kane: Erster Bundesliga-Elfmeter verschossenKanes makellose Penalty-Serie endet ausgerechnet in Wolfsburg. Verteidiger Belocian soll zuvor unbemerkt den Elfmeterpunkt mit den Füssen bearbeitet haben.

Read more »