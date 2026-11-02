Ausstellung Sicherheit und Risiko im Stapferhaus Lenzburg

Das Stapferhaus Lenzburg eröffnet am 8. November 2026 die interaktive Ausstellung Sicherheit. Ein Risiko?. Besucher erkunden im Testzentrum individuelle und gesellschaftliche Perspektiven.

Das Stapferhaus in Lenzburg erweitert sein Programm um eine relevante gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Ausstellung Sicherheit. Ein Risiko?. Eröffnet wird diese interaktive Schau am Freitag, dem 8. November 2026. Die Besucher erhalten im Eingangsbereich den Begrüßungstext Willkommen im Testzentrum für Sicherheit und Risiko. Dieses Setting lädt dazu ein, das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Risiko auf individueller und gesellschaftlicher Ebene zu erkunden.

Interaktives Testzentrum für Sicherheitsfragen

Im Mittelpunkt der Schau steht das Sicherheitslabor. Hier wägen die Besucherinnen und Besucher ab, welche Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind und wie viel Raum für Risiko möglich ist. In sechs Testzonen loten die Teilnehmenden ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis und die Lust am Risiko aus. Die Erfahrungen reichen vom Spiel im Casino über intime Gespräche bis hin zur Tanzfläche. Diese Vielfalt zeigt, dass die Balance zwischen Sicherheit und Risiko stets neu aushandeln werden muss.

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Zukunftsthemen im Situation Room diskutiert

Im Bereich Situation Room stehen drängende Sicherheitsfragen der Zukunft zur Debatte. Ein zentrales Thema ist dabei der Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Während des Rundgangs sind die Besucher immer wieder aufgefordert, sich zu Fragen rund um Sicherheit und Risiko zu positionieren. Das Ziel ist es, das Publikum miteinzubeziehen und ihm eine Stimme zu geben. Celia Bachmann betont, dass die Ausstellung so zu einem lebendigen Erlebnis für alle werden soll.

Künstlerische Leitung und Kooperationspartner

Sonja Enz und Celia Bachmann leiten die Ausstellung als künstlerische Co-Leiterinnen. Sonja Enz ist zudem Leiterin der Kuratorialabteilung im Stapferhaus. Die Konzeption und Gestaltung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem international tätigen Szenografiebüro Kossmanndejong aus Amsterdam. Begleitend zur Ausstellung gibt das Stapferhaus eine Publikation mit vertiefenden Texten und Experteninterviews heraus. Das Buch ist ab dem 8. November 2026 im Museumsshop und über die Website stapferhaus.ch erhältlich.

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Dialogformate und langfristige Veranstaltungspläne

Das Stapferhaus bietet dialogische Rundgänge, um den Austausch in der Gruppe aktiv zu fördern. Die Ausstellung berücksichtigt auch kindgerechte Inhalte für jüngere Besuchergruppen. Für das Jahr 2027 plant das Haus ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm rund um das Ausstellungsthema. Diese Maßnahmen unterstreichen den Anspruch, neue Perspektiven zu entdecken und eigene Positionen zu überdenken.

Standort und Hintergrund des Stapferhaus

Das Stapferhaus ist ein Ausstellungshaus in Lenzburg, das sich mit aktuellen, gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzt. Gegründet im Jahr 1960 auf Schloss Lenzburg, befindet sich das Haus seit 2018 in einem modernen Holzbau direkt am Bahnhof Lenzburg. Mit seiner dialogorientierten Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm lädt es das Publikum ein, über die Grenzen des Bekannten hinauszuschauen. Die Ausstellung Sicherheit. Ein Risiko? läuft vom 8. November 2026 bis zum 31. Oktober 2027.