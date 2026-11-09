Ausstellung Alpensounds im Alpinen Museum Bern: Volksmusik im Wandel

Die Ausstellung Alpensounds im Alpinen Museum Bern hinterfragt Klischees der Schweizer Volksmusik. Kuratorin Barbara Keller zeigt mit 25 Künstlern die Vielfalt zwischen Tradition und Modernität.

Die Ausstellung " Alpinsounds" im Alpinen Museum in Bern setzt sich intensiv mit dem Klischee einer homogenen Schweizer Volksmusik auseinander. Kuratorin Barbara Keller vertritt die Auffassung, dass ein einheitliches Konzept einer "Schweizer Volksmusik" nicht existiert. Stattdessen beleuchtet das Museum das Spannungsfeld zwischen dem Erhalt des traditionellen Erbes und dem spiritus rerum, dem musikalischen Experiment.

Mythen und kulturelle Identität

Das Publikum findet in den Räumlichkeiten des Museums in Bern keine vorgefertigten Bilder vor, sondern taucht in vielfältige Klangwelten ein. Die Ausstellung hinterfragt Mythen, die politische Vereinnahmung von Musikstilen und die konstruierte Schweizer Identität. Dafür hat das Alpinen Museum eng mit 25 Volksmusikerinnen und Volksmusikern zusammengearbeitet, um diese unterschiedlichen Perspektiven hörbar und erfahrbar zu machen.

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Die Besucherinnen und Besucher können die Töne physisch erleben und sich aktiv in die Ausstellung einbringen. Dafür stehen ein eigens entwickeltes Gemeinschaftsinstrument sowie eine offene Bühne für eigene Jodelversuche bereit. Dieser interaktive Ansatz soll verdeutlichen, dass die Musik lebendig bleibt, wenn sie ständig weiterentwickelt wird.

Tradition als brennendes Feuer

Simone Felber ist eine der Musikschaffenden, die sich am Projekt "Alpinsounds" beteiligt hat. Sie komponiert und performt modernere Jodelmelodien und verteidigt diese kreative Freiheit mit einer kraftvollen Metapher. Tradition betrachte sie wie ein Feuer, das nur dann nicht erlischt, wenn man regelmäßig neues Holz hinzufügt oder es richtig belüftet.

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Für Felber bedeutet diese Sichtweise, dass Tradition nicht in Stein gemeißelt ist, sondern sich durch neue Impulse am Leben erhält. Sie zeigt zudem, wie Einflüsse aus anderen Regionen die hiesigen Musiktraditionen seit jeher geprägt haben. Zehn Persönlichkeiten aus der Szene stehen stellvertretend für die gelebte Vielfalt der aktuellen Volksmusik.

Kontroverse um Modernisierung

Die renommierte Jodlerin und Komponistin Marie Therese von Gunten beobachtet die Entwicklung des Genres aus dem Ruhestand. Musikalische Experimente begrüßt sie grundsätzlich, fügt jedoch eine wichtige Einschränkung hinzu. Sie bezweifelt, ob eine wahnsinnig viel Modernisierung nötig sei, weil die Musik in ihrer ursprünglichen Form geschätzt werde.

Marie Therese von Gunten findet es gut, wenn Künstler ihre eigene Linie beibehalten und nicht alles einfach durcheinanderwirbeln. Die traditionelle Musik dürfe dabei nicht zu kurz kommen und werde oft zu wenig akzeptiert. Sie befürwortet zwar Neuerungen, plädiert aber dafür, dass der traditionelle Bestandteil der Volksmusik mehr Beachtung erhalten sollte.

Zukünftige Vermittlung und Besuch

Eine stärkere Vermittlung an Kinder in den Schulen wird von von Gunten als ein Beispiel genannt, um die traditionelle Musik zu bewahren. Im Alpinen Museum soll den verschiedenen Volksmusikformen eine breite Plattform geboten werden. Dadurch soll für jede volksmusikalische Vorliebe etwas dabei sein, ob modern oder traditionell.

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Die passende Musik findet man am Ende des Ausstellungsrundgangs heraus. Ein Automat ermittelt anhand von kurzen Fragen das passende Volksmusikstück für jede Besucherin und jeden Besucher. Dies rundet das Konzept ab, das Vielfalt und Individuation in den Mittelpunkt der kulturellen Auseinandersetzung stellt.