Ausgleichszahlungen der Kantone steigen 2027 deutlich an

Die Ausgleichszahlungen der Kantone werden im Jahr 2027 deutlich höher sein. Der Hauptgrund für das Wachstum ist der Anstieg des Ressourcenausgleichs.

Die Ausgleichszahlungen der Kantone werden im Jahr 2027 deutlich höher sein. Dem Bericht der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) zufolge werden die Zahlungen gegenüber dem Vorjahr um 527 Millionen Franken auf 6,9 Milliarden Franken ansteigen.

Der Hauptgrund für das Wachstum ist der Anstieg des Ressourcenausgleichs. Der Kanton Zug zahlt am meisten ein, gefolgt von Genf und Zürich. Der Kanton Zug zahlt netto rund 529 Millionen Franken in den Finanzausgleich ein, während Genf knapp 497 Millionen Franken und Zürich 369 Millionen Franken zahlt. Der Kanton Bern erhält mit Abstand am meisten Mittel und profitiert netto von rund 1,71 Milliarden Franken.

Das Wallis erhält 897 Millionen Franken und der Aargau knapp 709 Millionen Franken





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