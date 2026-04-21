Ausbeutung im Herzen Italiens: Der Schatten über Pratos Textilindustrie

In Prato kämpfen Textilarbeiter gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen bei Zulieferern bekannter Modemarken. Der Fall L’Alba offenbart die komplexen und oft undurchsichtigen Lieferketten der europäischen Modeindustrie.

In der toskanischen Stadt Prato , einem der bedeutendsten Knotenpunkte der europäischen Textilindustrie , spielen sich hinter der glänzenden Fassade der Modewelt erschütternde Szenarien ab. Ghulam Damar, ein ehemaliger Textilarbeiter, berichtet von Arbeitszeiten, die weit über das vertraglich vereinbarte Maß hinausgingen. Zwölf Stunden Arbeit an sechs Tagen in der Woche waren für ihn keine Seltenheit.

Hinzu kam das völlige Fehlen jeglicher Absicherung im Krankheitsfall, ein Zustand, der in einem europäischen Industrieland wie Italien eigentlich als ausgeschlossen gelten sollte. Prato beherbergt rund 7000 Unternehmen, die das gesamte Spektrum von preiswerter Fast Fashion bis hin zu exklusiven Luxusartikeln abdecken. Mehr als die Hälfte dieser Betriebe befindet sich in chinesischer Hand, und von den über 30 000 in der Stadt offiziell gemeldeten chinesischen Staatsangehörigen ist ein Großteil in der Bekleidungsproduktion tätig. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen vor Ort stehen in krassem Kontrast zu den hohen ethischen Ansprüchen, welche die großen Modemarken in ihren Imagekampagnen nach außen tragen. Der Fall der Firma L’Alba ist hierbei symptomatisch für die strukturellen Probleme der Region. Achtzehn Angestellte, die sich gegen die ausbeuterischen Praktiken ihres Arbeitgebers aufgelehnt hatten, mussten die Konsequenzen ihres Mutes tragen. Nachdem sie zunächst durch die Gewerkschaft Sudd Cobas rechtmäßigen Druck auf den Betrieb ausgeübt hatten, um korrekte Arbeitsverträge einzufordern, reagierte die Firmenleitung mit einer perfiden Strategie: Die Produktionsstätte wurde offiziell geschlossen, um unmittelbar darauf unter einem neuen Namen die identischen Aufträge fortzuführen. Die Arbeiter, die ihre Stimme erhoben hatten, verloren dabei ihre Anstellung. L’Alba fungierte dabei als Zulieferer für renommierte Modemarken wie Dixie oder Patrizia Pepe. Elena Amadei von der Gewerkschaft Sudd Cobas fordert daher mit Nachdruck, dass diese großen Brands ihre Verantwortung in der globalen Lieferkette endlich wahrnehmen und für menschenwürdige Bedingungen bei ihren Subunternehmern sorgen. Die betroffenen Modemarken reagieren auf diese Vorwürfe mit einer Mischung aus Abwehr und Verweis auf ihre bestehenden Compliance-Strukturen. Tessilform SpA, das Unternehmen hinter Patrizia Pepe, betont, dass es bereits ein wirksames Kontrollsystem implementiert habe und die Missstände nicht absehbar gewesen seien. Man verweist darauf, dass die Überwachung der Gesetzeskonformität primär in der Verantwortung der staatlichen Behörden liege. Dennoch hat das Unternehmen angekündigt, die internen Standards weiter zu verschärfen und sich künftig stärker an dem in Italien etablierten Mode-Protokoll zu orientieren. Dixie hingegen bestreitet jegliche direkte Beteiligung an den Vorkommnissen bei L’Alba. Das Unternehmen gab an, erst spät von den Problemen erfahren zu haben und die Zusammenarbeit mit dem betreffenden Subunternehmer bereits vor über einem Jahr eingestellt zu haben. Trotz dieser defensiven Haltung betonen beide Marken, dass sie an einem Dialog mit Institutionen und Gewerkschaften interessiert seien, um die Qualität und die Einhaltung der Menschenrechte innerhalb der komplexen Produktionsketten langfristig zu gewährleisten. Die Situation in Prato bleibt jedoch ein mahnendes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, soziale Gerechtigkeit in einer globalisierten Wirtschaft durchzusetzen, wenn finanzielle Interessen über das Wohlergehen der Fabrikarbeiter gestellt werden





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