Aurora Ramazzottis Junggesellinnenabschied in Marrakesch: Vor der Hochzeit mit Goffredo Cerza

Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti feiert ihren Junggesellinnenabschied in Marrakesch, bevor sie im Juli ihren langjährigen Freund Goffredo Cerza heiratet. Ein Blick hinter die Kulissen der Vorbereitungen und der Reise mit ihren Freundinnen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Aurora Ramazzotti , die Tochter der bekannten italienischen Entertainerin Michelle Hunziker und des Sängers Eros Ramazzotti , steht kurz vor ihrem großen Tag.

Bevor sie jedoch den Bund der Ehe mit ihrem langjährigen Partner Goffredo Cerza eingeht, genießt die 29-Jährige einen unvergesslichen Junggesellinnenabschied. Das Ziel dieser besonderen Feierlichkeiten? Das exotische und faszinierende Marrakesch in Marokko. Aurora hat sich mit einer ausgewählten Gruppe ihrer engsten Freundinnen auf den Weg gemacht, um die letzten Tage in Freiheit zu zelebrieren, bevor sie sich dem Eheleben widmet.

Die Reise verspricht eine Mischung aus Entspannung, Spaß und unvergesslichen Momenten, fernab vom Trubel des Alltags und der neugierigen Blicke der Öffentlichkeit. Die ersten Einblicke in den Junggesellinnenabschied wurden bereits über Auroras Instagram-Profil geteilt. Ein besonders bezauberndes Foto zeigt die Braut in spe mit einer zarten Schleife um den Hals, auf der in liebevoller Schrift «La Sposa» – die Braut – steht. Dieses kleine Detail unterstreicht die Vorfreude und die Aufregung, die mit der bevorstehenden Hochzeit einhergehen.

Die Gruppe erkundete gemeinsam die farbenfrohen Souks von Marrakesch, wo sie in die lokale Kultur eintauchten und sich von den exotischen Düften und Klängen verzaubern ließen. Die Fotos zeigen lachende Gesichter und eine ausgelassene Stimmung, die die enge Freundschaft der Frauen widerspiegelt. Es ist offensichtlich, dass Aurora diesen besonderen Moment mit ihren Liebsten in vollen Zügen genießt.

Die Reise nach Marrakesch ist nicht nur eine Feier des bevorstehenden Ehelebens, sondern auch eine Hommage an die Freundschaft und die gemeinsamen Erlebnisse, die Aurora mit ihren Freundinnen verbindet. Die Beziehung zwischen Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza erstreckt sich bereits über fast ein Jahrzehnt. Die beiden lernten sich im Jahr 2017 in London über einen gemeinsamen Freund kennen und verliebten sich ineinander. Seitdem sind sie ein unzertrennliches Paar, das zahlreiche Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert hat.

Im Jahr 2024 folgte der nächste Schritt: Goffredo machte Aurora einen romantischen Heiratsantrag, dem sie natürlich freudig zustimmte. Die Hochzeit ist für Juli geplant und soll ein dreitägiges Fest der Liebe und des Glücks werden, wie Michelle Hunziker in der TV-Sendung «Verissimo» verriet. Die stolze Mutter verriet, dass sie und ihre Familie bereits voller Vorfreude auf die Hochzeit sind und alles dafür tun werden, um Aurora und Goffredo einen unvergesslichen Tag zu bereiten.

Die Hochzeit verspricht, ein glamouröses Ereignis zu werden, das von zahlreichen Prominenten und Freunden des Paares besucht werden wird. Doch bevor es so weit ist, steht der Junggesellinnenabschied in Marrakesch im Mittelpunkt, ein unvergessliches Erlebnis, das Aurora und ihre Freundinnen für immer in Erinnerung behalten werden. Die Vorfreude auf die Hochzeit ist groß, und die Reise nach Marrakesch ist der perfekte Auftakt zu den bevorstehenden Feierlichkeiten





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