Aukey PA-C3 Comet Mix 3: Ein gelungener Allrounder mit hohem Watt-Zählung

Ein kompaktes 67-Watt-GaN-Ladegerät mit drei Ports, das sowohl Zuhause als auch unterwegs ideal ist. Dank Power Delivery 3.0 und moderner GaN-Technologie, liefert es eine hohe Ladeleistung, um sämtliche Apple-Geräte zu laden.

Der Aukey PA-C3 Comet Mix 3 ist ein gelungener Allrounder , der mit drei Ports, solider Ladeleistung und einem fairen Preis überzeugt. Die kompakte GaN-Bauform macht es zum praktischen Begleiter für Zuhause und unterwegs – wer vom iPhone bis zum Macbook alles mit einem Ladegerät versorgen will, liegt hier richtig.

Ein 67-Watt-GaN-Ladegerät mit drei Ports, das klingt erst mal unspektakulär, ist aber genau das, was viele Apple-Nutzer im Alltag brauchen: ein kompakter Allrounder, der vom iPhone bis zum MacBook alles versorgt, ohne dass man einen zweiten Rucksack braucht. Aukey schickt mit dem PA-C3 Comet Mix 3 einen Kandidaten ins Rennen, der zumindest auf dem Papier viel verspricht. Das Brick-ä-Design kennt man bereits von Mitbewerbern; Aukey hebt sich jedoch durch die dunkelgraue Farbe und die angenehme Soft-ä-Touch-Oberfäche ab.

Das Ladegerät erreicht eine maximale Ausgangsleistung von 67 Watt und bietet zwei USB-C-Ports sowie einen USB-A-Port, sodass sich bis zu drei Medien gleichzeitig laden lassen. Die zwei USB-C-Anschlüsse unterstützen 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A sowie 20 V/3,35 A und liefern insgesamt bis zu 67 Watt, je nach Einstellung. Der USB-A-Anschluss bietet 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A und weitere Optionen, und erreicht eine maximale Leistung von 22,5 Watt.

Neben Power Delivery 3.0 und weiteren gängigen Ladeprotokollen wie Quick Charge (QC 3.0/5.0) und Programmable Power Supply (PPS) leistet es auch dank moderner GaN-Technologie durch die kompakte Bauform und die hohe Effizienz. Die Schutzfunktionen gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss runden das Gute; aber auch die intelligente Verteilung der Leistung kommt zu tragen. Mit mehreren Anschlüssen spielt die intelligente Verteilung der Leistung eine entscheidende Rolle.

Als unverbindliches Praxistest-Ergebnis ist zu sagen, dass es durchweg gute Werte abliefert, was wir feststellten, indem wir nach 30 Minuten den prozentualen Ladezuwachs ermittelten.





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