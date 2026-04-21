Aufstand in der Nati: NHL-Stars fordern Fischers Rückkehr vor Heim-WM

Kurz vor der Heim-Weltmeisterschaft in Zürich sorgt ein interner Machtkampf um Ex-Trainer Patrick Fischer für Unruhe. Captain Roman Josi und eine Gruppe von NHL-Spielern fordern dessen Wiedereinsetzung, stossen jedoch auf Widerstand bei anderen Teamkollegen und dem Verband.

Ein massiver interner Konflikt erschüttert das Schweizer Eishockey - Nationalteam kurz vor dem Beginn der mit Spannung erwarteten Heim-Weltmeisterschaft in Zürich. Wie aus internen Berichten hervorgeht, kam es am vergangenen Sonntagabend zu einem beispiellosen Kabinenaufstand, der die Stabilität der Auswahl gefährdet. Eine einflussreiche Gruppe von NHL-Grössen, angeführt vom langjährigen Captain Roman Josi , hat sich in einem offiziellen Schreiben an den Verbandspräsidenten Urs Kessler gewandt, um die sofortige Wiedereinsetzung des zuvor entlassenen Nationaltrainers Patrick Fischer zu fordern.

Die Spieler argumentieren dabei eindringlich, dass die aktuelle Nati untrennbar mit dem Namen Fischer verbunden sei und es sein grosses Verdienst bleibe, den erfolgreichen Weg der letzten Jahre massgeblich geebnet zu haben. Aus Sicht dieser Spielerriege ist ein Erfolg bei der Heim-WM nur unter seiner taktischen Leitung denkbar.

Der Vorstoss hat jedoch tiefe Risse innerhalb des Kaders offengelegt. Die Mannschaft ist in der Frage der Personalie Fischer keineswegs geeint. Wie aus weiteren Kreisen bekannt wurde, stellten sich namhafte Akteure wie Nino Niederreiter, Nico Hischier, Timo Meier und Pius Suter explizit gegen das Schreiben von Josi und seiner Gruppierung. Dieser offene Dissens zwischen den absoluten Top-Stars der Nationalmannschaft wirft ein Schlaglicht auf die angespannte Atmosphäre im Teamgefüge. Die verschiedenen Lager innerhalb der Garderobe scheinen unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Ausrichtung und die Autorität der Verbandsführung zu haben. Es stellt sich die dringende Frage, ob dieses zerrissene Kollektiv unter diesen emotionalen Umständen bei einem so bedeutenden Turnier wie der Heim-Weltmeisterschaft überhaupt zu einer sportlichen Einheit verschmelzen kann.

Verbandspräsident Urs Kessler hat auf die Forderungen der Spieler mit unmissverständlicher Härte reagiert. Er lehnte eine Rückkehr von Patrick Fischer kategorisch ab und hält weiterhin an der bereits ausgesprochenen fristlosen Kündigung fest. Um die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen und die Konzentration wieder auf den Sport zu lenken, berief Kessler kurzfristig ein Treffen in Biel ein. Dort versuchte er, die Mannschaft und den gesamten Betreuerstab auf die bevorstehende Herausforderung einzuschwören und ein klares Signal für den Neuanfang zu setzen. Ob dieses Treffen die tiefen Gräben innerhalb des Kaders wirklich zuschütten konnte, bleibt abzuwarten. Die Fans und Experten blicken nun mit grosser Sorge auf die Vorbereitung, denn die politische Unruhe im Team droht die sportlichen Ambitionen der Schweiz im eigenen Land nachhaltig zu torpedieren.





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