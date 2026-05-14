Auffahrt in der Schweiz: Traditionelle Bräuche und lange Wochenenden

Auffahrt ist ein wichtiger nationaler Feiertag in der Schweiz, der durch religiöse Zeremonien und gesellschaftliche Aktivitäten geprägt wird. Von Wallfahrten über Prozessionen bis hin zum Banntag im Baselbiet – die Brauchtümer sind vielfältig und reichen oft bis ins 16. Jahrhundert zurück. Gleichzeitig nutzen viele die Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende und Ausflüge.

Auffahrt ist einer der vier nationalen Feiertage in der Schweiz, der sowohl religiöse als auch gesellschaftliche Bedeutung besitzt. Die spirituelle Seite dieses Tages wird weiterhin in Gottesdiensten, mit traditionellen Umritten und Wallfahrten gepflegt.

Gleichzeitig nutzen viele Menschen das lange Wochenende, das Auffahrt einleitet, für Ausflüge und Freizeitaktivitäten, was den Tag zu einem wichtigen Anlass für die Schweizer Bevölkerung macht. In verschiedenen Regionen der Schweiz gibt es spezifische Bräuche, die mit dem Auffahrtswochenende verbunden sind. Ein besonders beeindruckendes Ritual findet im luzernischen Beromünster statt, wo bereits um halb sechs Uhr morgens eine große Prozession startet.

Diese wird vom Kreuz, Fahnen, Reitermusik, Behördenvertretern und Priester begleitet, die allesamt zu Pferd sind, gefolgt von einer großen Gruppe Fußgängern. Die Prozession legt eine beeindruckende Strecke von 18,5 Kilometern zurück und ist damit der älteste Auffahrtsumritt, der seit 1509 durchgeführt wird. Der Ursprung dieses Brauchs liegt vor allem darin, das Böse abzuwehren und die Felder zu segnen. Ähnliche Umritte werden auch in anderen luzernischen Gemeinden wie Hitzkirch und Sempach nach altem Brauch begangen.

Im Baselbiet steht der sogenannte Banntag im Mittelpunkt der Auffahrtsfeiern, der bereits seit Jahrhunderten zelebriert wird. Jedes Jahr am Montag vor Auffahrt sammeln sich hunderte Männer beim Stadttor, wenn die Banntagsglocke läutet – alle bekleidet mit Hut und einem Blumenschmuck an der Krempe, der Maie genannt wird. Organisiert werden diese Gruppen, die sogenannte Rotten, die jeweils eine Etappe der Gemeindegrenze ablaufen.

Ein besonderer Moment bietet das Znünihalt, bei dem sich die Wanderer mit einem traditionellen Vierdeziliterglas Wein erfrischen – dem Muff. Früher hatte der Banntag eine religiöse und eine Grenze kontrollierende Funktion, doch heute steht das Erkunden der Heimat im Vordergrund. Besonders in Liestal und Sissach wird der Brauch weiterhin mit Rotten und symbolischen Flintenknallen begangen. Dennoch bleibt der Banntag auch ein politischer Diskussionspunkt, insbesondere weil der Lärm durch das Schießen oft zu Rechtsstreitigkeiten führt





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