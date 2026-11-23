Zwei Frauen bleiben unverletzt, als es auf der A1 bei Gossau zu einem Verkehrsunfall kommt. Mehrere hundert Franken Sachschaden, keine schweren Verletzungen.

Kurz vor 07:15 Uhr am Morgen erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen einen Hinweis auf einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 im Bereich der Stadt Gossau. Eine 27-jährige Fahrerin befand sich mit ihrem Fahrzeug auf der Fahrt von Gossau in Richtung St. Gallen, als sie von hinten von einer 45-jährigen Frau mit ihrem eigenen Pkw erfasst wurde. Die Kollision ereignete sich auf Höhe Gossau auf dem Überholstreifen, wodurch beide Fahrzeuge auf den Pannenstreifen geschleudert wurden.

Unfallhergang auf der Autobahn A1

Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt, was für die Insassen eine große Erleichterung darstellt. Dennoch entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein materieller Schaden, der auf mehrere hundert Franken beziffert wird. Die Einsatzkräfte trafen schnell am Ort des Geschehens ein und sicherten die Unfallstelle, sodass die Fahrspuren für den übrigen Verkehr schnell wieder freigegeben werden konnten. Es handelte sich um einen typischen Auffahrunfall, bei dem der Mindestabstand nicht eingehalten wurde.

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Empfehlungen des Bundesamts für Strassen

Das Bundesamt für Strassen (BAF) empfiehlt grundsätzlich die Zwei-Sekunden-Regel als Mindestabstand bei guten Verkehrs- und Wetterverhältnissen. Alternativ kann der halbe Tachowert in Metern als Orientierung dienen. Bei schlechter Sicht oder ungünstigen Wetterbedingungen wie Regen oder Schnee ist ein deutlich größerer Sicherheitsabstand unerlässlich, um Bremswegverkürzungen auszugleichen. Ein sicherer Abstand ist die wichtigste Präventionsmaßnahme gegen solche Kollisionen.

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Taktiken zur frühzeitigen Gefahrenerkennung

Neben der Einhaltung des Abstands ist ein vorausschauender Blick über das unmittelbar vorausfahrende Auto hinaus hilfreich für die Sicherheit. Bremslichter und langsamer werdende Kolonnen weiter vorne im Verkehrsfluss geben Fahrer frühzeitig Hinweise auf Veränderungen. Diese visuelle Information erlaubt es, das eigene Fahrzeug bereits vorher sanft abzubremsen und so einen Stau oder eine Kollision zu vermeiden, wie sie nun bei den beiden Frauen in Gossau passiert ist.

Sachschaden und Verkehrslage nach dem Unfall

Obwohl die Verletzungsrate niedrig blieb, ist der wirtschaftliche Schaden für die beteiligten Parteien spürbar. Mehrere hundert Franken an Reparaturkosten müssen getragen werden, was oft mit einem Verlust des Selbstbeteiligungsanspruchs oder erhöhten Versicherungsbeiträgen in der Zukunft einhergeht. Für den weiteren Verkehr auf der A1 bei Gossau hatte der Unfall keine nennenswerten Langzeitfolgen, da die Fahrzeuge schnell von der Fahrbahn geräumt wurden. Die Klarstellung der genauen Umstände bleibt jedoch für die Versicherungsklärung essenziell.