Aufbau eigener Rüstungsindustrie: Die Golfmonarchien streben nach Unabhängigkeit

Die ölreichen Staaten am Persischen Golf bauen ihre eigene Rüstungsindustrie auf, um ihre Abhängigkeit vom Westen zu verringern. Ein Fokus liegt auf den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die EDGE Group zu einem globalen Verteidigungsunternehmen heranwächst.

Die ölreichen Golfmonarchien, traditionell als großzügige Geldgeber in der westlichen Rüstungsindustrie bekannt, finanzieren mit ihrem Ölreichtum etwa ein Fünftel der globalen Waffenimporte. Ihre Einkaufslisten umfassen ein breites Spektrum von High-Tech-Kampfflugzeugen bis zu maritimen Plattformen wie Fregatten.

In einer von Instabilität geprägten Region hat Sicherheit einen hohen Stellenwert und einen entsprechenden Preis. Vor diesem Hintergrund bauen diese wohlhabenden Herrscherhäuser eigene Rüstungsindustrien auf, um ihre historische Abhängigkeit vom Westen zu reduzieren. Die anhaltende Konfrontation mit dem Iran hat diese Bestrebungen eindeutig beschleunigt. Saudi-Arabien hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 die Hälfte seines Rüstungsbudgets im Inland auszugeben, was einer Verdopplung des aktuellen Anteils von einem Viertel entspricht.

Die staatliche Saudi Arabian Military Industries (SAMI) soll dann gemessen am Umsatz zu den 25 führenden Rüstungsunternehmen der Welt gehören. Bislang konzentriert sich die Produktion von SAMI, die unter anderem Joint Ventures mit Boeing unterhält, jedoch überwiegend auf die Fertigung von Ersatzteilen für amerikanische Kampfflugzeuge sowie auf einige wenige Serien gepanzerter Fahrzeuge. Auch Katar verfolgt mit der Barzan Holdings ähnliche, jedoch aufgrund der geringeren Größe des Landes etwas bescheidenere Ambitionen.

Die dynamischste Entwicklung ist jedoch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu beobachten. Im Jahr 2019 schlossen sich etwa 25 emiratische Unternehmen zur EDGE Group zusammen, einem nationalen Champion im Verteidigungssektor. Seit der Gründung hat EDGE Mehrheitsbeteiligungen an mehreren ausländischen Firmen erworben, darunter im Mai 2024 der Abschluss zur Übernahme von 80 Prozent des italienischen Motorenherstellers Costruzioni Motori Diesel.

Weitere Joint Ventures bestehen mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo (verschiedene Bereiche) und dem Schiffbauer Fincantieri, sowie eine Partnerschaft im Bereich der Luftverteidigung mit der deutschen Rheinmetall. Im November 2023 wurde ein Joint Venture mit dem US-amerikanischen Tech-Unternehmen Anduril zur Drohnenproduktion für den heimischen und verbündeten Markt gegründet. Mit einem Umsatz von über 5 Milliarden US-Dollar und soliden Gewinnmargen sowie Aufträgen im Wert von rund 8 Milliarden US-Dollar wuchs der Gesamtauftragsbestand auf über 20 Milliarden US-Dollar.

Der Vorstandsvorsitzende Hamad al-Marar prognostiziert einen Umsatzanstieg um ein Fünftel innerhalb der nächsten zwei Jahre. EDGE zählt bereits zu den drei weltweit führenden Herstellern von präzisionsgelenkter Munition. Die Strategie von EDGE zielt nicht auf eine vollständige Lokalisierung aller Komponenten ab. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf Systeme und kritische Bauteile, bei denen die Lieferketten als unsicher gelten könnten.

Nach anfänglichem Fokus auf den Erwerb von geistigem Eigentum wird nun zunehmend auch die eigene Produktion dieses Know-hows angestrebt. Diese lokale Aufbauarbeit zeigt Wirkung: Laut dem schwedischen Thinktank SIPRI ist der Anteil der VAE an den globalen Waffenimporten von 3,5 Prozent im Zeitraum 2016-2020 auf 2,7 Prozent für 2021-2025 gesunken. Gleichzeitig hat sich EDGE als Exporteur etabliert und liefert etwa drei Viertel seiner Produktion nach Lateinamerika, Afrika und Asien.

Vorstandschef al-Marar sieht in der geopolitischen Lage und dem wachsenden regionalen Wettbewerb sogar weitere Chancen für Exporte. Die Verteidigungsfähigkeiten der VAE haben sich im direkten Konflikt mit dem Iran als überaus wertvoll erwiesen. Nach offiziellen Angaben wurden etwa 80 Prozent der von Iran abgefeuerten Shahed-Drohnen durch emiratische Abwehrsysteme bekämpft. Die elektronischen Kampfsysteme von EDGE spielten dabei eine zentrale Rolle, indem sie anfliegende Raketen und Drohnen orteten und mit Stör- sowie Täuschmaßnahmen reagierten, in Kooperation mit amerikanischen Raketenabwehrsystemen.

Der große Vorteil dieser Technologie ist ihre Kampferprobtheit, wie al-Marar betont. Der Krieg bringt allerdings auch logistische Herausforderungen mit sich, wie etwa blockierte Schifffahrtswege in der Straße von Hormus, die Produktions- und Lieferpläne verzögern können. Dennoch erscheinen die jahrelangen Bestrebungen der Emirate, ihre Rüstungsproduktion zu lokalisieren, im Rückblick als weitsichtig. Selbst mit mächtigen Verbündeten und regionalen Partnern bietet eine größere Selbstversorgung im Verteidigungsbereich strategische Resilienz.

Mit der aufstrebenden EDGE Group haben die VAE einen nationalen Rüstungskonzern aufgebaut, der dem Land einen entscheidenden technologischen und geopolitischen Vorsprung verschaffen könnte





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