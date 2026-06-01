Audrey Werro dominiert in Rabat: Meetingrekord und Machtdemonstration über 800 m

Die Schweizer Mittelstreckenläuferin Audrey Werro gewinnt beim Diamond-League-Meeting in Rabat in 1:56,56 Minuten und stellt damit einen neuen Meetingrekord auf. Angelica Moser wird im Stabhochsprung Dritte, während Ditaji Kambundji und Léonie Pointet starke Resultate über die Hürden bzw. 200 m erzielen.

Die Schweizer Leichtathletin Audrey Werro hat mit einem beeindruckenden Sieg über 800 M eter bei einem Diamond-League-Meeting in Rabat , Marokko, die Freiluftsaison eingeläutet. Nur knapp zwei Monate nach ihrem Silbermedaillengewinn bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Torun, Polen, zeigte die 22-jährige Athletin aus Freiburg erneut ihre Klasse auf der internationalen Bühne.

Nachdem die Tempomacherin das Rennen mit hohem Tempo für sie angezogen hatte, übernahm Werro sofort die Führung und kontrollierte das Feld von der Spitze aus. Unter dem Jubel der Zuschauer lief sie schließlich in einer Zeit von 1:56,56 Minuten über die Ziellinie, was nicht nur einen neuen Meetingrekord bedeutete, sondern auch einen Vorsprung von mehr als einer halben Sekunde auf die nächsten Verfolgerinnen.

Diese herausragende Leistung unterstreicht, dass Werro auch in der kommenden Freiluftsaison zu den absoluten Top-Athletinnen über 800 Meter gehört. In der aktuellen Jahres-Weltbestenliste belegt sie hinter der britischen Läuferin Keely Hodgkinson, die in der Halle 1:54,87 Minuten erreichte, den zweiten Platz. Weitere Schweizer Athletinnen zeigten in Rabat ebenfalls starke Auftritte. Die Stabhochsprung-Europameisterin Angelica Moser vom LC Zürich erzielte sehr gute 4,70 Meter und teilte sich damit als beste Europäerin den dritten Platz.

Erst bei der Höhe von 4,80 Meter war für die diesjährige Hallen-WM-Bronzemedaillengewinnerin Schluss. Ditaji Kambundji, Weltmeisterin über 100 Meter Hürden vom ST Bern, kam in 12,66 Sekunden bis auf vier Hundertstel an ihre Saisonbestleistung heran und erreichte den sechsten Platz. Über 200 Meter bestätigte Léonie Pointet vom CA Riviera mit einer Zeit von 22,85 Sekunden die bereits acht Tage zuvor in Zofingen gelaufene EM-Norm von 22,69 Sekunden und wurde Siebte.

Ajla Del Ponte vom US Ascona startete über 100 und 200 Meter und erreichte 11,40 bzw. 23,99 Sekunden. Bei weiteren internationalen Meetings erzielten Schweizer Athleten ebenfalls beachtliche Resultate. Beim Meeting in Dresden, Deutschland, erreichte Ivan Pelizza vom LC Zürich über 1000 Meter den fünften Platz in 2:19,71 Minuten. Lore Hoffmann von ATHLE.ch lief in derselben Disziplin bei den Frauen in 2:02,06 Minuten auf Rang fünf.

In Forbach, Frankreich, gewann Veronica Vancardo vom CA Fribourg den 800-Meter-Lauf der Frauen mit einer Zeit von 2:00,30 Minuten. Lars Wolfisberg vom LC Luzern erzielte im Hammerwurf der Männer mit 66,57 Metern den sechsten Platz. Diese Ergebnisse zeigen die Breite und Stärke des Schweizer Leichtathletik-Nachwuchses und der etablierten Athleten in der laufenden Saison.





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