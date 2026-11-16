Audi A2 e-tron und Citroën 2CV: Elektro-Comeback mit alten Namen

Der Audi A2 e-tron kehrt als Elektroauto zurück, Citroën plant den 2CV elektrisch. Beide setzen auf Nostalgie, aber mit unterschiedlichen Preisstrategien.

Audi belebt den A2 als Elektroauto neu, und Citroën lässt den 2CV wieder aufleben. Beide Hersteller setzen auf die Anziehungskraft ihrer Vergangenheit, verfolgen dabei aber grundverschiedene Preisstrategien. Der Audi A2 e-tron ist das neue Modell aus Ingolstadt, während Citroën am Pariser Autosalon einen elektrischen 2CV zeigte.

Die Ingolstädter Marke bringt den Namen A2 zurück, allerdings für ein Elektroauto. Der neue Audi A2 e-tron startet bei umgerechnet rund 35'300. Der elektrische 2CV von Citroën ist dem populären "Döschwo" nachempfunden und wurde ebenfalls in Paris präsentiert.

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Der Audi A2 als Ladenhüter mit 176'377 Exemplaren

Der Audi A2 war ein Ladenhüter, der nach fünf Jahren wieder vom Markt verschwand. Im Jahr 2005 stellte der Hersteller die Produktion ein, nachdem nur 176'377 Exemplare entstanden waren. Der Absatz hatte die Erwartungen des Autobauers im bayerischen Ingolstadt enttäuscht.

Als der A2 im Jahr 2000 auf den Markt kam, polarisierte er mit seiner hohen, rundlichen Form. Technisch war er seiner Zeit voraus, denn die Karosserie war vollständig aus Aluminium gefertigt und wog im Rohzustand rund 153 Kilogramm. Dadurch war der Wagen extrem leicht und zugleich aerodynamisch.

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Besondere Aufmerksamkeit erhielt der A2 1.2 TDI. Er war das erste viertürige Drei-Liter-Auto der Welt und brauchte normiert 2,99 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Für den A2 errichtete Audi eigene Produktionsanlagen in Ingolstadt und positionierte ihn als "Premium im Einstiegssegment".

Der neue A2 e-tron mit 12,8 kWh pro 100 Kilometer

Der neue A2 e-tron soll als Effizienzmeister auftreten. Audi positioniert das Elektroauto mit einem Verbrauch von 12,8 kWh pro 100 Kilometer und erweitert damit seine Strompalette nach unten. Das alte und das neue Modell verbindet das Versprechen eines niedrigen Verbrauchs.

Audi bringt den einstigen Ladenhüter als verhältnismässig teuren Premium-Stromer auf den Markt. Mit einem Einstiegspreis von umgerechnet rund 35'300 liegt das Modell deutlich über dem Angebot des Konkurrenten Citroën. Die Preisstrategie setzt damit auf eine kleinere, kaufkräftige Kundschaft.

Citroën 2CV als Massenmodell mit günstigem Preisziel

Citroën plant mit dem elektrischen 2CV einen preisgünstigen Stromer. Das Serienmodell soll bis 2028 folgen und umgerechnet rund 13'880 Franken kosten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sitzt am Pariser Autosalon im neuen Citroën 2CV.

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Citroën baute den ursprünglichen 2CV von 1949 bis 1990 in mehr als fünf Millionen Exemplaren, das ist fast das 30-Fache des A2. Anders als das Nischenprodukt von Audi war der "Döschwo" also ein Massenmodell. Beide Hersteller setzen auf vertraute Namen, verfolgen aber unterschiedliche Konzepte.

Ob die alten Namen auch beim neuen Publikum ziehen, bleibt offen. Audi setzt auf einen teuren Premium-Stromer, Citroën auf einen günstigen Elektro-2CV, der nach Angaben bis 2028 in den Verkauf gehen soll. Der A2 zeigt zugleich, dass technische Vorsprünge allein den Absatz nicht sichern.