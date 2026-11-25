Angelina Jolie und Brad Pitt haben ihren intensiven Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval durch einen außergerichtlichen Vergleich beendet. Der Konflikt hatte neben finanziellen Aspekten auch schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt und eine Untersuchung des FBI umfasst. Die Scheidung wurde erst 2024 rechtskräftig, während die Kinder bereits teilweise den Namen des Vaters abgelegt haben.

Der langjährige und medienwirksame Rechtsstreit zwischen den Hollywoodgrößen Angelina Jolie und Brad Pitt um das gemeinsame französische Weingut Château Miraval ist schließlich beigelegt worden. Beide Parteien haben sich auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt, was das Ende eines erbitterten Konflikts markiert, der über Monate hinweg die internationale Presse dominierte und dabei weit mehr als nur finanzielle Interessen berührte.

In einer gemeinsamen, am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme erklärten die beiden Schauspieler, dass sie die Einigung zum Wohle ihrer Familie getroffen haben. Sie betonten ausdrücklich, dass sie sich in Zukunft nicht weiter öffentlich zu den Details des Streits äußern werden, um die Privatsphäre und den Schutz ihrer Angelegenheiten zu wahren.

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Rechtsstreit um Château Miraval und schwere Vorwürfe

Diese Entscheidung stellt einen wichtigen Meilenstein in einem juristischen Prozess dar, der nicht nur um die Verteilung von Vermögenswerten kreiste, sondern auch schwere und weitreichende Vorwürfe ans Licht gebracht hatte, die das private Leben des Paares und die Beziehung zu ihren Kindern nachhaltig beeinflusst hatten. Der Auslöser des aktuellen Rechtsstreits war die Entscheidung von Angelina Jolie im Jahr 2022, ihren Anteil am Weingut Château Miraval an eine Tochtergesellschaft des italienischen Weinunternehmens Tenute del Mondo zu verkaufen.

Brad Pitt sah darin einen Verstoß gegen eine vorherige Vereinbarung, nach der er das Recht hatte, den Anteil seiner Ex-Frau zu übernehmen, falls sie diesen verkaufen würde. Pitt verklagte seine Ex-Frau daraufhin, was den juristischen Kampf eskalieren ließ. Im Verlauf dieser Gerichtsverfahren wurden jedoch sehr viel schwerwiegendere Vorwürfe publik, die weit über die finanziellen Auseinandersetzungen hinausgingen. Angelina Jolie erhob dabei schwere Anschuldigungen gegen Brad Pitt bezüglich eines Vorfalls, der sich während eines Privatflugs im Jahr 2016 ereignet haben soll.

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Ihr zufolge wurde Pitt dabei gewalttätig gegenüber ihr und ihren Kindern. Zudem warf sie ihm vor, eine umfassende Verschwiegenheitsvereinbarung erzwungen zu haben, um diese Vorfälle vor der Öffentlichkeit und der Justiz zu vertuschen. Diese Anschuldigungen führten zu einer umfassenden Untersuchung durch das FBI, die jedoch im Jahr 2016 ohne Anklageerhebung und ohne weitere juristische Konsequenzen eingestellt wurde. Brad Pitt hat alle Vorwürfe der Gewalttätigkeit kategorisch bestritten und immer wieder seine Unschuld beteuert.

Geschichte der Ehe und Scheidung der Stars

Hinter diesen komplexen juristischen und emotionalen Konflikten steht die Geschichte einer ehemaligen Ehe, die einst als eines der glücklichsten Paare der Welt galt, sich aber in einer jahrelangen Trennung und schließlich in der Scheidung auflöste. Angelina Jolie hatte bereits im Jahr 2016 die Scheidung eingereicht, nachdem sie sich entschlossen hatte, den gemeinsamen Lebensweg mit Brad Pitt zu beenden.

Die Scheidung wurde erst Ende 2024 rechtskräftig, was bedeutet, dass das Paar noch über mehrere Jahre hinweg formal verheiratet blieb, obwohl sie getrennt lebten und die Angelegenheiten zunehmend vor Gericht ausgetragen wurden. Das frühere Ehepaar hat sechs gemeinsame Kinder, die inzwischen alle volljährig sind. Die familiäre Dynamik hat sich seit der Trennung sichtbar verändert, insbesondere in Bezug auf die Identität der Kinder.

Namensänderung der Kinder und Ende der Fehde

Mehrere der Söhne und Töchter haben beschlossen, den Nachnamen ihres Vaters abzulegen und führen nun ausschließlich den Namen Jolie. Diese Entwicklung spiegelt die tiefen emotionalen Narben und die unterschiedlichen Positionierungen innerhalb der Familie wider. Der Vergleich im Fall Château Miraval bedeutet nun, dass eine Ära der öffentlichen Fehde endet, ohne dass jedoch alle Fragen oder Verletzungen, die im Laufe der Jahre entstanden sind, vollständig beantwortet oder geheilt wurden, sondern vielmehr ein stillschweigendes Ende der Feindseligkeit besiegelt wird.