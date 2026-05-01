Attentatsversuch auf Trump: Verdächtiger bleibt in Untersuchungshaft – Staatsanwaltschaft veröffentlicht dramatisches Video

Nach dem Anschlagsversuch auf ein Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump bleibt der Hauptverdächtige Cole A. in Untersuchungshaft. Die Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro veröffentlichte ein Video, das die dramatischen Ereignisse zeigt. Der 31-jährige Kalifornier wird des versuchten Mordes an Trump und weiterer Straftaten angeklagt. Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe und argumentiert, dass die Anklage auf Mutmaßungen beruht.

Nach dem Attentatsversuch auf ein Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump am 27. April 2026 bleibt der Hauptverdächtige Cole A. weiterhin in Untersuchungshaft. Die Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das die dramatischen Ereignisse des Anschlags zeigt.

In dem Clip ist zu sehen, wie der 31-jährige Kalifornier durch die Sicherheitskontrollen des Hotels in Washington stürmt, in dem das traditionsreiche Event der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten stattfand. Das Video dokumentiert den Moment, in dem A. auf einen Agenten des Secret Service schießt, während er sich auf den Galasaal zubewegt, in dem sich Regierungsmitglieder, Medienschaffende und andere Gäste aufhielten. Laut Pirro gibt es keine Hinweise darauf, dass der Agent von Schüssen seiner Kollegen getroffen wurde.

A. wurde bei dem Angriff am Samstagabend verletzt, jedoch nicht angeschossen. Ein Beamter des Secret Service wurde nach Behördenangaben angeschossen, trug jedoch eine kugelsichere Weste und überlebte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass A. mindestens einmal mit einer Schrotflinte das Feuer eröffnete und ein Agent des Secret Service fünf Schüsse abgegeben hat. Zuvor war nicht bestätigt worden, dass die Weste des Beamten von einer Kugel des Schützen getroffen worden war.

Dem 31-jährigen A. wird versuchter Mord an Trump vorgeworfen. Zudem ist er wegen des Transports einer Schusswaffe und von Munition über Bundesstaatsgrenzen hinweg sowie wegen des Gebrauchs einer Schusswaffe während einer Gewalttat angeklagt. In einer Botschaft soll der Verdächtige sich selbst als 'freundlichen Attentäter des Bundes' bezeichnet und Ärger über mehrere Maßnahmen der Trump-Regierung geäußert haben. Die Verteidigung argumentierte vor Gericht, dass A. in Dokumenten nie namentlich Trump erwähnt habe und die Anklage ausschließlich auf Mutmaßungen beruhe.

Bei einer Anhörung willigten die Anwälte von A. ein, ihren Mandanten vorerst in Untersuchungshaft zu belassen, nachdem sie zuvor seine Freilassung gefordert hatten. Pirro veröffentlichte zudem ein weiteres Video, das zeigt, wie der Beschuldigte das Hotel am Tag zuvor auskundschaftete. Die Ermittlungen dauern an, und die Staatsanwaltschaft arbeitet daran, weitere Details über die Motive und Vorbereitungen des Anschlagsversuchs zu klären





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