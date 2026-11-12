Attentat auf russischen Offizier in St. Petersburg und US-Friedensverhandlungen

Bei einer Autoexplosion starb ein russischer Luftwaffenoffizier in St. Petersburg. Parallel dazu verhandeln US-Delegationen in Moskau über den Ukraine-Krieg.

Bei einer Explosion eines Kraftfahrzeugs in St. Petersburg ist in der Frühe ein Angehöriger der russischen Streitkräfte ums Leben gekommen. Die Ermittlungsbehörden der Millionenstadt haben ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet und sichern den Tatort am Kolpinskoje Chaussee ab. Die zuständige Behörde bestätigte, dass ein Militärangehöriger getötet wurde, ohne jedoch den genauen Rang oder die genaue Truppeneinheit zu nennen. Russische Medien und Telegram-Kanäle berichten jedoch übereinstimmend, dass der Tote als Offizier der russischen Luftstreitkräfte tätig war.

Details zur Explosion und Tatortabsicherung

Dem Nachrichtenportal zufolge verließ der Mann am Morgen das Haus, um sein Fahrzeug aus dem Innenhof zu fahren. Unmittelbar danach soll der Sprengsatz durch einen Fernauslöser zur Detonation gekommen sein. Die Druckwelle war stark genug, um die Scheiben eines vorbeifahrenden Busses zu zertrümmern. Die Kolpinskoje Chaussee ist für den Verkehr gesperrt, um die Spuren zu sichern. Zuletzt wurde auf derselben Straße im August ein weiterer Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet, wie russische Medien meldeten.

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Russische Luftwaffe und ukrainische Vorwürfe

Ein Telegram-Kanal mit pro-ukrainischer Ausrichtung bezeichnete die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee als Sammelbecken von Kriegsverbrechern. Der Kanal warf der Einheit vor, an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein, und hob hervor, dass Charkiw besonders brutal bombardiert wurde. Ungeachtet der offiziellen Schweigepolitik der russischen Ermittler zu Dienstgraden fallen immer wieder Offiziere Wladimir Putins Streitkräften zum Opfer.

US-Unterhändler treffen auf Wladimir Putin

Gleichzeitig erreichen US-Unterhändler in Moskau eine neue diplomatische Phase. Steve Witkoff und Jared Kushner wurden vom russischen Sonderbeauftragten Kirill Dmitrijew empfangen. Die Delegation möchte mit Kremlchef Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg sprechen. Ziel der Gespräche ist es, die jüngsten Dreiergespräche mit Russland, der Ukraine und den USA aus Abu Dhabi in ein multilaterales Format zu überführen.

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Europäische Einbindung und NATO-Stellungnahme

Jared Kushner betonte, dass die EU und die Nato integraler Bestandteil von Verhandlungen über ein Kriegsende sein müssen. Moskau hat sich bislang gegen eine direkte Beteiligung Europas an den Verhandlungen gewehrt. Nato-Generalsekretär Mark Rutte wertete die Verhandlungen in Abu Dhabi als klares Zeichen der Geschlossenheit. Er erklärte, die USA, Europa und die Ukraine lägen völlig auf einer Linie und stünden geschlossen zusammen. Es liege nun an Russland, Kompromissbereitschaft zu zeigen.

Drohnenangriff auf Tschornomorsk und Gipfel in Dublin

Die Gewalt auf dem Schlachtfeld hält unvermindert an. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Hafenstadt Tschornomorsk bei Odessa sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Der Gouverneur Oleh Kiper bestätigte, dass eine Drohne einen Markt im Stadtzentrum traf. Parallel dazu treffen sich Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern in Dublin zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, um die Friedensbemühungen zu koordinieren.