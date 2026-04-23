Laut Sicherheitsbehörde hat sich das Risiko eines schweren Atomunfalls in der Schweiz seit der Tschernobyl-Katastrophe erheblich verringert. Schweizer Kernkraftwerke erfüllen hohe internationale Sicherheitsstandards.

Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Atomunfalls in der Schweiz ist seit der Katastrophe von Tschernobyl vor vier Jahrzehnten erheblich gesunken. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis umfassender Modernisierungs- und Sicherheit smaßnahmen, die in allen Schweiz er Kernkraftwerken durchgeführt wurden.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) betont, dass ein schwerer Unfall mit Kernschmelze gegenwärtig als äußerst unwahrscheinlich einzustufen ist. Die Schweizer Anlagen erfüllen die von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) definierten Sicherheitsstandards zur Verhinderung solcher Ereignisse bei Weitem und weisen im internationalen Vergleich ein sehr hohes Sicherheitsniveau auf. Diese Schlussfolgerung basiert auf kontinuierlichen Überprüfungen, Verbesserungen und der Anpassung an den neuesten Stand der Technik. Die Sicherheitsbewertungen umfassen nicht nur die traditionellen Risikofaktoren, sondern berücksichtigen auch neuartige Bedrohungen, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit.

Das Ensi und die Betreiber der Kernkraftwerke verfolgen aktiv die technologische Entwicklung und orientieren sich an international anerkannten Standards, um sicherzustellen, dass die Anlagen stets auf dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die kontinuierliche Beobachtung der geopolitischen Lage, da diese potenziell Auswirkungen auf die Sicherheit der Kernanlagen haben kann. Die Behörden analysieren die globale Situation sorgfältig, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Ensi keine allgemeine Einschätzung des globalen Risikos von Atomunfällen abgeben kann, da hierfür detaillierte technische Informationen über ausländische Anlagen erforderlich wären, die nicht immer verfügbar sind. Dennoch ist festzustellen, dass die internationale Gemeinschaft aus vergangenen Unfällen wie Tschernobyl wertvolle Lehren gezogen hat und diese in verbesserte Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt hat.

Ein bedeutender Schritt in dieser Richtung war die Verabschiedung des Übereinkommens über nukleare Sicherheit im Jahr 1994, auch bekannt als Convention on Nuclear Safety. Dieses völkerrechtlich bindende Abkommen legt Mindestanforderungen für die Sicherheit ziviler Kernkraftwerke fest und verpflichtet die Vertragsstaaten, diese Standards einzuhalten und kontinuierlich zu verbessern. Die Schweiz hat dieses Übereinkommen ratifiziert und setzt sich aktiv für dessen Umsetzung ein.

Die regelmäßigen Überprüfungen und Bewertungen der Schweizer Kernkraftwerke durch das Ensi und die IAEA bestätigen, dass die Anlagen den hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Die kontinuierliche Investition in Sicherheitsmaßnahmen, die Anpassung an neue Erkenntnisse und die enge Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen tragen dazu bei, das Risiko eines schweren Atomunfalls in der Schweiz auf einem sehr niedrigen Niveau zu halten.

Die Behörden sind sich ihrer Verantwortung bewusst und werden auch in Zukunft alles daran setzen, die Sicherheit der Kernanlagen zu gewährleisten und die Bevölkerung vor potenziellen Gefahren zu schützen. Die Fortschritte in der Sicherheitstechnik und die gewonnenen Erfahrungen aus vergangenen Ereignissen haben dazu geführt, dass die Schweiz heute über ein robustes und zuverlässiges System zur Überwachung und Kontrolle der Kernkraftwerke verfügt.

Die Transparenz und die offene Kommunikation mit der Öffentlichkeit sind dabei ebenfalls von großer Bedeutung, um das Vertrauen in die Sicherheit der Anlagen zu stärken





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