Atomkraftwerk Beznau beendet revision block 1 fristgerecht

Das Atomkraftwerk Beznau (KKB) im Aargau hat erfolgreich die Revision von Block 1 fristgerecht beendet. Die Revision beinhaltete umfangreiche Instandhaltungsarbeiten, Sicherheitsprüfungen und Inspektionen.

Das Atomkraftwerk Beznau ( KKB ) im Aargau hat erfolgreich die Revision von Block 1 fristgerecht beendet. Im Rahmen der Revision wurden umfangreiche Instandhaltungsarbeiten, neue Sicherheitsprüfungen und Inspektionen durchgeführt.

Insgesamt wurden 20 von dem Gesamtanzahl von 121 Kernelementen ersetzt. Das Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hat die Freigabe für die Wiederaufnahme des Betriebs erteilt. Das Kernkraftwerk 1 startet damit in einen neuen Betriebszyklus, um zur sicheren Versorgung der Schweiz mit elektrischer Energie beizutragen. Die Überwachung der Revision erfolgte durch das Ensi und den Schweizerischen Verein für technische Inspektionen (SVTI)





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Atomkraftwerk KKB Block 1 Revision Betriebszyklus Elektrisch Energie

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