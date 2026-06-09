Atomkraft in Japan, Frankreich und Deutschland: Drei Wege, ein Ziel?

Ein Vergleich der Atomkraftpolitik in Japan, Frankreich und Deutschland nach Fukushima und der Energiekrise.

Die Atomkraft erlebt weltweit eine Renaissance, jedoch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und politischen Richtungen. In Japan führte die Katastrophe von Fukushima 2011 zu einem kompletten Umdenken: Die 54 Reaktoren wurden schrittweise vom Netz genommen, und die Regierung verfolgte zunächst das Ziel, die Abhängigkeit von der Kernenergie zu reduzieren.

Milliarden flossen in die Sicherheit der stillgelegten Anlagen, und einzelne Reaktoren wurden wieder in Betrieb genommen. Der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Energiepreise beschleunigten diesen Prozess. Heute verfolgt Japan einen neuen Kurs: Statt die Abhängigkeit zu reduzieren, setzt die Regierung auf eine maximale Nutzung bestehender Anlagen. Das Wirtschaftsministerium schlägt sogar den Bau von bis zu 14 neuen Kernkraftwerken vor, darunter die Inbetriebnahme des größten Atomkraftwerks der Welt.

In Frankreich hingegen war die Kernenergie nie wirklich infrage gestellt. Mit 57 Reaktoren ist das Land einer der größten Atomstromproduzenten der Welt. Der große Schub kam durch die Ölkrise der 1970er Jahre mit dem Plan Messmer, der ein umfangreiches Kernkraftprogramm startete, um unabhängiger von Energieimporten zu werden. Fukushima löste zwar Debatten aus, bremste den Atomausbau jedoch kaum.

Heute stammen rund zwei Drittel des französischen Stroms aus Atomkraft, und die Regierung sieht darin einen zentralen Baustein für die Klimaneutralität bis 2050. Die neue Energiestrategie sieht den Bau neuer Reaktoren oder die Laufzeitverlängerung bestehender vor, während erneuerbare Energien langsamer ausgebaut werden sollen. Kernenergie gilt in Frankreich als Teil der nationalen Souveränität. Deutschland dagegen hat einen radikalen Atomausstieg vollzogen.

Seit dem 15. April 2023 produziert das Land keinen Atomstrom mehr, und ein Wiedereinstieg ist nicht geplant. Nach Fukushima verfügte die Regierung Merkel ein Atom-Moratorium und beschloss den schrittweisen Ausstieg, der von einer breiten Mehrheit getragen wurde. Obwohl die Stimmung nach der Energiekrise kippte, sind die Reaktoren bereits im Rückbau, und Neubauten wären zu teuer und zu langwierig.

Deutschland setzt stattdessen auf den Ausbau erneuerbarer Energien: Mehr als die Hälfte des täglichen Stroms stammt bereits aus Wind und Sonne. Dennoch flammt die Debatte immer wieder auf, weil vielen der Ausbau von Netzen und Speichern zu langsam geht. Die unterschiedlichen Ansätze zeigen, dass die Atomkraftdebatte national sehr unterschiedlich geführt wird. Während Japan und Frankreich auf eine verstärkte Nutzung setzen, bleibt Deutschland bei seinem Ausstiegskurs.

Die EU wiederum versucht, mit der Förderung von Mini-AKW neue Impulse zu setzen. Die Meinungen darüber gehen auseinander: Die einen sehen die Versorgungssicherheit gestärkt und fossile Brennstoffe ersetzt, die anderen fürchten eine Behinderung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte im März an, wieder stärker auf Atomenergie setzen zu wollen, insbesondere auf Small Modular Reactors (Mini-AKW). Diese sollen flexibler und günstiger sein als herkömmliche Großreaktoren.

Kritiker warnen jedoch, dass die Investitionssicherheit für Wasser-, Wind- und Sonnenkraftwerke darunter leiden könnte. In Frankreich stammen heute rund zwei Drittel des Stroms aus Atomkraft, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert, aber auch neue Sicherheitsfragen aufwirft. Die Laufzeitverlängerung alter Reaktoren erfordert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, während die Baukosten neuer Anlagen explodieren. Japan investiert weiterhin massiv in die Sicherheit seiner Anlagen, denn die Bevölkerung ist nach Fukushima besonders sensibel.

In Deutschland hingegen zeigt sich eine Art Katerstimmung: Die Energiewende kommt langsamer voran als erhofft, und die Strompreise sind gestiegen. Dennoch hält die Regierung am Ausstieg fest und setzt auf den beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie auf Wasserstoff als Speichermedium. Die Zukunft der Atomkraft bleibt also umstritten, und die Wege der drei Länder könnten unterschiedlicher nicht sein





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