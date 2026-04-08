Atletico Madrid bricht Bann im Camp Nou und feiert wichtigen Auswärtssieg

In einem intensiven Champions League Duell zwischen Barcelona und Atletico Madrid sicherten sich die Gäste einen wertvollen Auswärtssieg im Camp Nou. Sörloths Tor besiegelte den Erfolg, während eine umstrittene Szene für Diskussionen sorgte.

Im zweiten Aufeinandertreffen innerhalb von vier Tagen zwischen dem FC Barcelona und Atletico Madrid entwickelte sich eine packende Partie, die erst in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Bis zur 40. Spielminute blieben die Tornetze unberührt, wobei die Katalanen zunächst leichte Vorteile für sich verbuchen konnten. Insbesondere die Kombination aus Lamine Yamal und Marcus Rashford bereitete der Abwehr der Gäste immer wieder Kopfzerbrechen.

Eine vielversprechende Chance, die Rashford nach Vorarbeit seines spanischen Kollegen nutzte, fand jedoch aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung durch den Schiedsrichter (18. Minute). Die Spannung war greifbar, und die Zuschauer erwarteten den ersten Treffer.\Die erste Halbzeit endete ohne Tore, doch das Bild änderte sich dramatisch nach der Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel, in der 52. Minute, zeigte sich erneut die Gefährlichkeit von Marcus Rashford. Ein Freistoß aus ähnlicher Position wie zuvor, diesmal jedoch abgelenkt durch Atletico-Ersatzgoalie Juan Musso, klatschte an die Latte. Trotz der Unterzahl, bedingt durch eine frühere rote Karte für Barcelona, dominierten die Katalanen das Spielgeschehen. Überraschenderweise gelang es Atletico Madrid nicht, die Überzahl in zählbare Vorteile umzumünzen. Stattdessen profitierte man von der mangelnden Chancenverwertung des Gegners. Doch als es darauf ankam, war Atletico zur Stelle. In der 70. Minute erzielte Alexander Sörloth, nach einer präzisen Vorarbeit, mit einem sehenswerten Volleyschuss die Führung für die Madrilenen. Die Euphorie der Gäste war förmlich spürbar, während die Katalanen nun einem Rückstand hinterherlaufen mussten.\Die Partie enthielt auch eine umstrittene Szene in der 53. Spielminute, die im Nachhinein für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Nach einem bereits ausgeführten Torwart-Abstoß nahm ein Verteidiger von Atletico den Ball nochmals in die Hand. Der Schiedsrichter entschied jedoch gegen einen direkten Freistoß für Barcelona, was zu heftigen Protesten der Heimelf führte. Diese Entscheidung, die viele als Fehlentscheidung werteten, erwies sich als spielentscheidend, da Atletico durch diesen Zwischenfall dem Spielgeschehen seinen Stempel aufdrückte. Durch den Sieg im Camp Nou beendeten die Madrilenen eine 20 Jahre währende Durststrecke, denn seit 2006 hatte Atletico nicht mehr in Barcelona gewinnen können. Dieser Erfolg verschafft Atletico eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel, das am kommenden Dienstag im heimischen Metropolitano-Stadion stattfinden wird. Die Atmosphäre in Madrid wird elektrisierend sein, da die Gastgeber nun einen wichtigen Vorteil im Kampf um den Einzug in die nächste Runde der Champions League besitzen





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