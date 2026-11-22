Atlético Madrid gewinnt das Spiel gegen FC Getafe klar mit 3:0. Alejandro Grimaldo trifft per Elfmeter und Djené Dakonam wird rotgestellt. Das Spiel ist vorbei.

Atlético Madrid hat sein Match gegen den FC Getafe mit einem klaren 3:0-Sieg beendet. Die Gäste aus der spanischen Hauptstadt dominierten die Partie auf dem Feld und gingen mit einer sicheren Führung in die Halbzeitpause, bevor sie das Ergebnis in der zweiten Halbzeit weiter ausbauten. Das Spiel war geprägt von technischen Leistungen und einem entscheidenden roten Spielkarten-Ereignis, das den Lauf der Dinge für den Heimverein unumkehrbar machte.

Der erste Meilenstein vor der Pause

Am Ende der ersten Halbzeit hatte Atlético Madrid bereits eine komfortable 2:0-Vorschrift auf dem Zettel stehen. Dieser Stand war das Ergebnis einer kontrollierten Spielweise, bei der die Gastgeber das Tempo diktierten. FC Getafe struggled, um die defensive Struktur der Madrilenen zu durchbrechen, während sich die Chulitos immer wieder gefährliche Chancen erarbeiteten. Die Pause markierte den Stand von 0:2 für die Besucher.

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Grimaldo verwandelt Elfmeter nach Sørloth-Foul

In der zweiten Halbzeit sorgte ein klarer Elfmeter für die definitive Zäsur im Spielverlauf. Alexander Sørloth von Atlético Madrid wurde im Strafraum des FC Getafe gefoult, was den Schiedsrichter zur Strafstoßentscheidung veranlasste. Der spanische Nationalspieler Alejandro Grimaldo verwandelte den Elf meter mit seinem linken Fuß präzise oben rechts ins Tor. Dieser Treffer erhöhte die Führung auf 0:3 und ließ jedem Zweifel an der überlegenen Leistung der Gäste Raum.

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Rote Karte für Djené Dakonam als Wendepunkt

Nach dem Treffer durch Grimaldo folgte ein weiterer kritischer Moment für den FC Getafe. Der Abwehrspieler Djené Dakonam sah die Rote Karte, was seine Mannschaft in ein großesnumerisches Unterzahl-Manöver zwang. Diese Situation nutzte Atlético Madrid optimal aus, um die Dominanz zu festigen. Die Entlassung von Dakonam war ein entscheidender Faktor, der den Heimverein zusätzlich belastete und den Weg für die endgültige Entscheidung ebnete.

Taktische Übersicht und weitere Spielaktionen

Die Partie war auch von zahlreichen einzelnen Aktionen geprägt, die die Intensität untermauerten. Spieler wie Lee Kang-In und Álex Baena von Atlético Madrid versuchten immer wieder aus der Distanz oder aus engen Winkeln zu torgefährlichen Positionen, wobei der gegnerische Torhüter teilweise rettend eingreifen musste. Auch Enes Ünal für Getafe war aktiv, konnte jedoch die Defensive der Chulitos nicht nachhaltig durchbrechen. Ein Wechsel brachte Davinchi für den verletzten Andrés García in die Reihen von Getafe.