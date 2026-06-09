Atletico hat das Angebot von Real Madrid für den Weltmeister abgelehnt, der nun den Verein für die festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen verlassen kann.

Die kriselnden Königlichen haben das Angebot von Atletico für den spanischen Rekordmeister abgelehnt. Der Weltmeister von Katar besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2030 und kann den Verein für die festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen verlassen.

In der vergangenen Saison erzielte der 26-Jährige in 49 Spielen 20 Treffer und legte neun weitere vor. Die Trennung von Coach Alvaro Arboloa wurde nun offiziell bekannt gegeben, was den Weg für eine Rückkehr von Jose Mourinho frei scheint. Atletico reagierte mit Spott und bat den neuen Präsidenten von Real Madrid, aufzuhören, Spieler aus ihrer Akademie zu stehlen





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atletico Real Madrid Weltmeister Ablösesumme Jose Mourinho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perez setzt sich gegen Riquelme durch und bleibt Präsident von RealFlorentino Perez bleibt Präsident von Real Madrid. Der 79-jährige Baumagnat steht dem zuletzt kriselnden Verein nach der Wiederwahl auch die nächsten vier Jahre vor.

Read more »

Florentino Pérez gewinnt Präsidentenwahl bei Real Madrid mit 65 ProzentDer langjährige Präsident Florentino Pérez wurde für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Er setzte sich gegen Herausforderer Enrique Riquelme durch und kündigte ehrgeizige Pläne mit Starspielern und Trainer an.

Read more »

Trotz sportlicher Krise: Pérez bleibt Präsident von Real MadridFlorentino Pérez wurde trotz zweier enttäuschender Spielzeiten und kritischer Stimmen als Präsident von Real Madrid wiedergewählt. Der 79-Jährige führt den Club nun bis 2030 und kündigt einen neuen Spieler sowie den Gewinn der Champions League an.

Read more »

Wölflinswil will Verwaltung selbst führen – Oberhof-Angebot scheitertBei Kostenverteilung, Führungsverantwortung und Organisation fanden die Benkental-Gemeinden keine gemeinsame Grundlage. Nun lässt der Gemeinderat von Wölflinswil über eine neue Verwaltungsstruktur abstimmen.

Read more »