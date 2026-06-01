Atlas Air übernimmt Air Atlanta

Atlas Air, ein US-Konkurrent von Air Atlanta, wird 49 Prozent der Fluggesellschaft kaufen und die Flotte übernehmen.

Air Atlanta , eine isländische Fluggesellschaft , die sich auf Großraumflugzeuge spezialisiert hat, wird von dem US-Konkurrenten Atlas Air übernommen. Atlas Air wird 49 Prozent von Air Atlanta kaufen und die Flotte übernehmen, wenn die Behörden dies genehmigen.

Das Management-Team von Air Atlanta wird noch 51 Prozent halten, aber der Chef Hannes Hilmarsson zieht sich zurück. Die Übernahme ist Teil eines größeren Plans, bei dem Atlas Air die Fluggesellschaften Air Atlanta Icelandic und Air Atlanta Europe übernehmen wird. Die Übernahme wird die Größe und den Einfluss von Atlas Air in der Luftfahrtindustrie erhöhen





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