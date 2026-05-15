Athleten in Langenthal: Rekordzeiten und Saisonbestleistungen

Ein Aufpräm von Athleten in Langenthal, die sich in diesem Jahr bereits mit hervorragenden Leistungen ausgezeichnet haben. Felix Svensson (Versoix Athlétisme) sicherte sich einen Startplatz für die WM 2027 und lief die 300 m in 32,93 Sekunden, die schnellste Zeit eines Schweizers seit drei Jahren. Cynthia Reinle (TV Unterseen) lief 17,38 Sekunden und Lilly Nägeli (LC Uster) lief 1:29,12 Minuten über 600 m. Aimie Decrausaz (US Yverdon) lief 9:20,41 Minuten über 3000 m und avancierte zur zweitschnellsten Schweizer U18-Läuferin.

Vor knapp zwei Wochen sicherte sich Felix Svensson (Versoix Athlétisme) mit der 4x100-m-Mixedstaffel in Gaborone (BOT) einen Startplatz für die WM 2027 . In Langenthal bestätigte er seinen starken Saisonauftakt.

Bei verhältnismällig tiefen Temperaturen und windigen Bedingungen lief Svensson die nicht oft ausgetragenen 300 m in 32,93 Sekunden. Es ist die schnellste Zeit eines Schweizers seit drei Jahren. Über 150 m liess sich der 28-Jährige 15,96 Sekunden notieren. Auch andere Athletinnen und Athleten zeigten beim Auffahrtsmeeting solide Leistungen.

Der Kugelstosser Stefan Wieland (STB) durfte sich über 19,19 m freuen. Mit seiner viertbesten Outdoor-Weite kam er bis auf 10 cm an seine persönliche Bestleistung heran. Seine Disziplinenkollegin Vanessa Fust (LV Langenthal) stellte mit 15,61 m ebenfalls eine Schweizer Saisonbestleistung auf. Über 150 m lief Cynthia Reinle (TV Unterseen) mit 17,38 Sekunden trotz Gegenwind von 1,7 m/s so schnell wie noch nie in ihrer Karriere.

Lilly Nägeli (LC Uster) blieb über 600 m im ersten Saisonrennen mit 1:29,12 Minuten unter der 1:30,00-Marke. Für das Schlussbouquet war Aimie Decrausaz (US Yverdon) besorgt. Die 15-Jährige avancierte mit 9:20,41 Minuten über 3000 m zur zweitschnellsten Schweizer U18-Läuferin. Folgende Limiten für die U20-WM in Eugene wurden erreicht: Folgende Limiten für die U18-EM in Rieti wurden erreicht: Link zu den Resultaten Link zur Bildergalerie von athletix.c





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Athleten Langenthal Felix Svensson 4X100-M-Mixedstaffel WM 2027 300 M 32 93 Sekunden 150 M 15 96 Sekunden 19 19 M 15 61 M 17 38 Sekunden 1:29 12 Minuten 9:20 41 Minuten Athletix.Ch

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