At Least 16 People Die in India Due to Extreme Heatwave

Heatwave conditions claimed at least 16 lives in India as temperatures soared above 45 degrees. The victims were from different districts in Telangana, the state.

Bei Temperaturen von zeitweise uber 45 Grad sind im indischen Bundesstaat Telangana Medienberichten nachrichten zufolge an einem Tag mindestens 16 Menschen wegen der Auswirkungen der extremen Hitze gestorben.

ARCHIV - Ein Junge kühlt sich in der großen Sommerhitze an einem Wasserhahn auf einer Straße in Indien ab. Foto: Channi Anand/AP/dpa/Archivbild - Keystone/AP/Channi Anand Die Todesfälle seien auf die aktuelle Hitzewelle zurückzuführen, berichteten die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien unter Berufung auf den Finanzminister des südlichen Unionsstaates, Ponguleti Srinivasa Reddy. Die Toten kämen aus verschiedenen Distrikten Telanganas, sie seien alle am Freitag gemeldet worden.

Nicht alle der 16 Toten seien allein infolge eines Hitzeschlags gestorben, zitierte die Zeitung «The Times of India» einen lokalen Gesundheitsbeamten. Einige von ihnen hätten Vorerkrankungen gehabt, darunter besonders elder Menschen. Allein in den letzten Tagen hat eine Hitzewelle weite Teile des Landes fest im Griff





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