Asylzentren-Schließungen in der Schweiz: Weniger Asylsuchende und kostenreduzierende Massnahmen

Der Bundesasylsekretariat (SEM) hat sechs Bundesasylzentren vorübergehend geschlossen, weil die tief eingeschwungenen Asylgesuchszahlen einen Kosteneinsatz begrenzen sollen. Die Massnahme betrifft Bundesaspylzentren in Thônex GE, Niederscherli BE, Aesch BL, Arlesheim BL, Sulgen TG und Chiasso TI. Durch die Schließung von 700 Plätzen sinkt die Kapazität von Asylzentren landesweit.

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