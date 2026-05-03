Asiatische Hornisse: Kanton Aargau bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der Eindämmung

Die Asiatische Hornisse breitet sich in der Schweiz rasant aus und bedroht heimische Insekten. Der Kanton Aargau ruft die Bevölkerung zur Meldung von Nestern auf, um die Ausbreitung zu verlangsamen. Erfahren Sie, wie man die invasive Art erkennt und was bei einem Fund zu tun ist.

Die Asiatische Hornisse breitet sich in der Schweiz rasant aus und stellt eine wachsende Bedrohung für die heimische Insektenwelt dar. Besonders betroffen sind Imkerinnen, Winzer und die biologische Vielfalt.

Der Kanton Aargau ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf, um die Ausbreitung der invasiven Art einzudämmen. Doch wie erkennt man die Asiatische Hornisse und was sollte man tun, wenn man ein Nest entdeckt? Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) ist eine invasive Art, die einheimische Bestäuber wie Wild- und Honigbienen, Wespen und Hummeln jagt, um sie ihren Larven zu verfüttern. Laut Lisa Burger von der kantonalen Koordinationsstelle Neobiota kann die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse die Insektenvielfalt beeinträchtigen.

Ein weiteres Problem ist, dass die erwachsenen Tiere reife Trauben fressen, was sie auch für Winzerinnen zunehmend zum Problem macht. Für den Menschen ist die Hornisse grundsätzlich ungefährlich, allerdings steigt mit ihrer Verbreitung die Wahrscheinlichkeit von Stichen in Siedlungsgebieten. Ein Stich ist ähnlich schmerzhaft wie der einer einheimischen Hornisse, aber gefährlich für Allergiker oder bei mehrfachen Stichen.

Die Asiatische Hornisse ist an ihren gelben Beinen und dem schwarzen Rumpf gut erkennbar, während die europäische Hornisse einen braunroten Rumpf hat und etwas größer ist. Im Frühjahr bauen die Asiatischen Hornissen Primärnester an gut geschützten Orten wie unter Vordächern, Garagen oder an Gebäuden. Diese kleinen, kugeligen Nester sind oft in Wohngebieten zu finden und daher gut erkennbar. Der Kanton Aargau bittet die Bevölkerung, solche Nester zu melden, da sie in den kommenden Wochen besonders gut sichtbar sind.

Die Asiatischen Hornissen verteidigen ihre Nester sehr aggressiv, weshalb man sie nicht selbstständig entfernen sollte. Stattdessen beauftragt der Kanton Spezialisten für die Entfernung. Im Sommer wechseln die Kolonien ihre Standorte und bauen Sekundärnester in Baumkronen, was die Entfernung erschwert. Es gibt keine spezifischen Fallen für die Asiatische Hornisse, da Insektenfallen einheimischen Arten schaden können.

Der Kanton rät daher von deren Einsatz ab. Im Jahr 2025 wurden bereits 102 Nester gemeldet, darunter 21 Primär- und 81 Sekundärnester. Fünf Nester konnten nicht entfernt werden, weil sie im Herbst bereits leer waren oder nicht zugänglich waren. Für 2024 rechnet der Kanton mit mehreren Hundert Meldungen, da sich die invasive Art exponentiell ausbreitet.

Im Jahr 2024 wurden nur 25 Nester gemeldet, was viermal weniger als im Folgejahr ist. Die Asiatische Hornisse ist in der ganzen Schweiz nicht mehr aufzuhalten und wird sich etablieren, sagt Burger. Die Entfernung der Nester ist die wirksamste Maßnahme, um die Verbreitung zu verlangsamen und Imkerinnen sowie Landwirten mehr Zeit zu geben, sich anzupassen. Die ersten Asiatischen Hornissen wurden dieses Jahr bereits im April gesichtet.

Um die Verbreitung zu verlangsamen, ist die Suche nach Nestern wichtig. Der Kanton Aargau bittet daher um Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Asiatische Hornisse gilt als Gefahr für heimische Insekten und breitet sich rasant aus. Besonders in Rheinfelden ist die invasive Art mittlerweile zum Hotspot geworden.

Da die kantonale Unterstützung gestrichen wurde, werden ehrenamtliche Insektenjäger gesucht, um die Ausbreitung zu bekämpfen





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