Asiatische Börsen starten nach KI-Korrektur mit Gewinnen

Ostasiatische Märkte erholen sich von Wall-Street-Einbrüchen. Nikkei 225 und Kospi legen zu, gestützt durch Gewinne bei Samsung und SK Hynix trotz KI-Sorgen.

Die Börsen in Ostasien haben positiv in die neue Handelswoche gestartet und zeigen sich damit widerstandsfähig gegenüber den jüngsten Verlusten an US-amerikanischen Terminmärkten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verzeichnete zwei Stunden nach Eröffnung des Handels einen deutlichen Gewinn von gut 3 Prozent. Dies marks den Beginn einer Erholung, nachdem die asiatischen Märkte in der vergangenen Woche unter dem Druck der weltweiten Kurskorrekturen standen.

Stärkste Gewinne im japanischen und koreanischen Markt

Der japanische Leitindex Nikkei 225 führt die Erholung an und legte nach zweistündigem Handel deutlich zu. Parallel dazu erholte sich der südkoreanische Kospi, der zum gleichen Zeitpunkt um 1,2 Prozent im Plus lag. Diese positiven Startwerte kontrastieren stark mit den jüngsten Einbußen, die durch die Unsicherheit im Technologie-Sektor verursacht wurden. Die Anleger in der Region reagieren somit mit Vorsicht, aber auch mit Optimismus auf die neuen Startkurse.

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Speicherchip-Hersteller treiben Indexgewinne an

Besonders die für die Lieferkette der Künstlichen Intelligenz (KI) entscheidenden Hersteller von Speicherchips profitierten von der Stimmung. Samsung Electronics startete mit einem Kursgewinn von 2,6 Prozent in die Session. Der Konkurrent SK Hynix legte sogar noch stärker zu und stieg um 3,7 Prozent. Diese spezifischen Gewinne heben die Sektoren hervor, die am engsten mit den aktuellen Debatten um KI-Infrastruktur verbunden sind.

Chinesische Indizes folgen mit moderaten Gewinnen

Die Entwicklung an den chinesischen Börsen verlief ebenfalls positiv, wenn auch in moderaterem Ausmaß. Der Hang-Seng-Index an der Börse der Sonderverwaltungszone Hongkong, die eine Stunde später eröffnete, stieg um rund 0,7 Prozent. In Festlandchina legte der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte darstellt, um knapp 0,5 Prozent zu. Diese stabilen Werte zeigen, dass sich die Erholung auf den gesamten ostasiatischen Raum ausdehnt.

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Hintergrund: KI-Ausverkauf an der Wall Street belastet Märkte

Der positive Start in die Woche steht in direktem Gegensatz zu den Ereignissen des vergangenen Wochenendes. An der Wall Street kam es zu einem außergewöhnlichen Ausverkauf im KI-Sektor, der die asiatischen Märkte stark mitgenommen hatte. Allein am vergangenen Donnerstag verloren die Unternehmen im S&P 500 Index kumuliert knapp drei Billionen US-Dollar, was in Schweizer Franken gerechnet einer Wertminderung von 2,46 Billionen Franken entspricht. Dieser massive Rückgang war der primäre Auslöser für die negative Stimmung.

Politische Unsicherheit und Ölpreise dämpfen Anlegervertrauen

Hintergrund der Panik an den US-Märkten waren Sorgen über die künftige Geschäftsentwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diese Befürchtungen wurden maßgeblich durch den Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen befeuert. Anleger fürchten regulatorische Hürden oder andere politische Veränderungen, die das Wachstum der KI-Branche bremsen könnten. Diese politische Unsicherheit ist ein zentraler Faktor für die aktuelle Volatilität.

Geopolitische Risiken durch Schiffsverkehr beeinträchtigen Ölpreise

Neben den technologischen Sorgen sorgt auch die geopolitische Lage für Druck auf die Stimmung der Investoren. Die Gefahr steigender Ölpreise bleibt bestehen, was die Margen der Unternehmen gefährdet. Dies liegt insbesondere am nach wie vor massiv eingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Die Kombination aus politischen Unsicherheiten im KI-Sektor und logistischen Engpässen im Öltransport schafft ein komplexes Umfeld für die Marktteilnehmer.