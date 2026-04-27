Asiatische Börsen profitieren von KI-Begeisterung und Nahost-Hoffnungen

Die asiatischen Börsen sind am Montag gestiegen, angetrieben von der anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz und Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten. In Tokio und Shanghai stiegen die Indizes leicht, während in Japan Automatisierungsspezialisten von starken Quartalszahlen profitierten. Gleichzeitig sorgte ein iranischer Vorschlag zur Beendigung des Krieges für zusätzliche Erleichterung. In China zeigten sich die Industriegewinze robust, während der Nahost-Konflikt weiterhin wirtschaftliche Risiken birgt. Anleger hielten sich vor den anstehenden Zinsentscheidungen zurück, und der Ölpreis stieg auf ein Rekordhoch.

Die asiatischen Börsen haben am Montag von der anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) und Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten profitiert. In Tokio stieg der Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 40.866,03 Punkte, während der Shanghai Composite Index um 0,3 Prozent auf 4.781,74 Punkte zulegte.

Japans Aktienmarkt wurde durch starke Quartalszahlen von Automatisierungsspezialisten wie Keyence und Fanuc angetrieben, deren Aktien um mehr als 15 Prozent stiegen. Gleichzeitig litten Chip-Hersteller wie Rohm mit einem Verlust von 7,8 Prozent unter der Marktvolatilität. Maki Sawada, Aktienstrategin bei Nomura Securities, erklärte, dass Aktien mit Bezug zu Gewinnbekanntgaben sowie KI- und Halbleiterwerte den Markt nach oben trieben. Ein Medienbericht über einen neuen iranischen Vorschlag zur Beendigung des Krieges sorgte für zusätzliche Erleichterung.

Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi schloss ein sofortiges Nachtragsbudget zur Abfederung der hohen Inflation nicht aus. In China rückten die Industriegewinne in den Fokus, die im März mit einem Plus von 15,8 Prozent so stark wuchsen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Die Erholung verläuft jedoch ungleichmäßig: Während KI-bezogene Unternehmen wie Shannon Semiconductor florieren, kämpfen Konsumgüterhersteller mit einer schwachen Inlandsnachfrage.

Zudem drohen weiterhin wirtschaftliche Risiken durch den Nahost-Konflikt. Lynn Song, Chefökonom für Greater China, betonte, dass die Daten die Auswirkungen des Iran-Krieges wahrscheinlich noch nicht widerspiegeln. Anleger hielten sich vor den anstehenden Zinsentscheidungen mehrerer großer Notenbanken, darunter in den USA und Japan, zurück. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Yen geringfügig auf 159,30 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,8282 Yuan nach.

Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7848 Franken nach oben. Da die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten sind, bleibt die wichtige Straße von Hormus für den Energiehandel weitgehend blockiert. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich das Öl um 1,95 Prozent auf 27.303,67 Punkte. Tags zuvor war es erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Zähler geklettert.

Dass es diese Marke festigen konnte, lag vor allem an den gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Nvidia, dessen Gewinne zu einer Bestmarke reichten. Am Ende gewann der Index 0,80 Prozent auf 7.165,08 Punkte. Der Dow Jones Industrial Average, der die Rally am Freitag nicht mitging, blieb von einem Rekord entfernt und gab um 0,16 Prozent auf 49.230,71 Zähler nach. Auf Wochensicht hat er 0,4 Prozent verloren.

Hoffnung im Iran-Krieg machte, dass der iranische Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA in Pakistan angekommen ist. Zuvor hatte die US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News gesagt, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Samstag nach Pakistan reisen. Ob es zu direkten Gesprächen beider Kriegsparteien kommt, bleibt aber offen. Das große Thema des Tages war der KI-Boom, der sich in den US-Chipwerten widerspiegelte.

Nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken verbuchten diese massive Kursgewinne. Ein Marktkenner betonte, dass die Gewinnentwicklung in der Branche atemberaubend sei und das Angebot der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterherhinkte. Die Nvidia-Aktien erreichten nach 26 Jahren wieder ein Rekordhoch und stiegen im Handel um mehr als 23 Prozent. Auch andere Branchenwerte profitierten, insbesondere die Titel der Prozessor-Konkurrenten.

Ein Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugte. Die Titel des Konsumgüterkonzerns stiegen um 1,7 Prozent, mussten aber im Nachgang korrigieren. Amazon festigte mit einer weiteren Milliarden-Investition seine Kooperation mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. Dies trug dazu bei, dass die Aktien des KI-Chipriesen, der im ersten Quartal mehr Kunden verlor als erwartet, um ein Viertel einbrachen. Sie belasteten damit auch die Titel des Konkurrenten





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