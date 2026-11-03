Asiatische Märkte verlieren an Boden, während chinesische Stabilisierungsmaßnahmen enttäuschen und Tech-Aktien auf Wall Street unter Druck geraten. Analysten vermelden vorsichtige Haltung vor US-Wahlen.

Die asiatischen Aktienmärkte verzeichnen deutliche Verluste, obwohl einige der größten Unternehmen der Region überraschend starke Finanzkennzahlen gemeldet haben. Die globale Marktsentiment wird derzeit maßgeblich durch die anhaltende Unsicherheit im Technologiebereich sowie geopolitische Spannungen im Nahen Osten geprägt. Besonders chinesische Anleger reagieren skeptisch auf die jüngsten regulatorischen Eingriffe der Aufseher, während Technologiewerte in Südkorea und Japan unter dem Abverkauf an der US-Wall Street leiden.

Deutliche Verluste in Südkorea und China

Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor an einem Tag, an dem japanische Märkte aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben, 2,72 Prozent auf 5699,97 Punkte. Die Börse in Seoul wurde dabei stark von einem Ausverkauf von Technologiewerten getrieben, die auch an der Wall Street unter Druck standen. Der Chip-Hersteller Samsung verzeichnete einen Rückgang um 4,14 Prozent, während die Aktien des Batterieherstellers LG Energy Solution um 3,51 Prozent nachgaben. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans sank insgesamt um 0,9 Prozent, wobei Südkorea mit Verlusten von bis zu 3,8 Prozent die Verlustliste anführte.

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In China zeigten sich die Anleger ebenso zögerlich, obwohl die dortigen Finanzmarktaufsichtsbehörden am Montag eine Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung der Kapitalmärkte angekündigt hatten. Dazu gehörten die Einführung von Swap-Geschäften sowie verbesserte Kreditfazilitäten, die es börsennotierten Unternehmen ermöglichen sollen, eigene Aktien zurückzukaufen. Dennoch verlor der Leitindex Shanghai Composite 0,7 Prozent auf 3.612,09 Punkte, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fast unverändert bei 4.013,89 Punkten verharrte. Chen Jiande, Fondsmanager bei Fujian Tianlang Asset Management Co., erklärte, dass diese Maßnahmen hinter den Erwartungen der Investoren zurückgeblieben seien. Viele Anleger, die in den gebeutelten Tech-Aktien engagiert sind, nutzen jede leichte Erholung der Kurse, um aus ihren Positionen auszusteigen.

Geldpolitik der PBOC und Schwäche des Yuan

Neben den schwankenden Aktienkursen gab es auch wichtige Entwicklungen auf der geldpolitischen Ebene. Die chinesische Zentralbank PBOC hob den Mindestreservesatz für Fremdwährungseinlagen an. Wie die People's Bank of China am Dienstag mitteilte, wird der Satz für Finanzinstitute zum 15. November von vier auf sechs Prozent erhöht. Diese Ankündigung wirkte sich unmittelbar auf die Währungsmärkte aus und schickte den Yuan auf Talfahrt. Der Onshore-Yuan schwächte sich um bis zu 0,37 Prozent auf 6,6728 zum US-Dollar. Dies unterstreicht die Spannung zwischen versuchten Marktstabilisierungen und der restriktiveren geldpolitischen Ausrichtung der Zentralbank.

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Skeptische Investoren und KI-Kosten bei Anthropic

Die Sorge vor exorbitanten Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz drückt auch auf die Bewertungen von Tech-Unternehmen in den USA, was sich wiederum negativ auf die asiatischen Märkte auswirkt. Das KI-Unternehmen Anthropic berichtete vor seinem geplanten Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet zu haben. Investoren reagierten darauf skeptisch und drückten die Kurse. Auch bei anderen Tech-Riesen wie Nvidia zeigten sich die Marktteilnehmer vorsichtig, nachdem der Aktientitel einen weiteren Kursrutsch von 12,7 Prozent eingebüßt hatte. Dabei wird für den Laserspezialisten und Chipgiganten ein Unternehmenswert inklusive Schulden von rund 115 Milliarden US-Dollar diskutiert. Die Besorgnis über das Ausmaß der massiven KI-Investitionen hat allein am vergangenen Donnerstag fast 500 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet.

Trotz dieser allgemeinen Negativstimmung gab es auch Bereiche, in denen positive Nachrichten auf harte Realitäten trafen. Der russische Ölkonzern Rosneft verlor beispielsweise 4,1 Prozent, obwohl der Kosmetikkonzern Unilever unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresziele erhöht hatte. Die Geschäftsaussagen wurden am Markt als Zeichen gewertet, dass die Sanierungsbemühungen des Unternehmens bei Verbrauchern weiterhin Anklang finden. Dennoch profitierte der Titel nicht von den guten Nachrichten, da die Aktien zuvor bereits stark gelaufen waren und Anleger nun Gewinne mitnahmen. Vor dem Wochenende hatte der Kurs noch das am 23. Oktober erreichte Rekordhoch getestet. Zudem erhielt das Biotech-Unternehmen Vaxxinity von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für Voceryq, eine Immuntherapie zur Behandlung von Erwachsenen mit der Atemwegserkrankung rezidivierende respiratorische Papillomatose, was den Aktienkursen kurzfristig neuen Auftrieb geben könnte.

Geopolitische Spannungen belasten Rohstoffmärkte

Die geopolitische Lage bleibt ein weiterer wesentlicher Risikofaktor für die globalen Märkte. Die Rohölpreise fielen am Montag um mehr als sieben Prozent, nachdem Gespräche zwischen iranischen und katarischen Regierungsvertretern Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran geweckt hatten. Das Wall Street Journal berichtete jedoch am Montagabend unter Berufung auf US-Insider, das US-Militär habe die iranische Insel Keschm angegriffen. Diese widersprüchlichen Informationen sorgten für zusätzliche Volatilität. Analysten der In Seoul drückt ein Ausverkauf von Technologiewerten an der Wall Street die Kurse. Der Dienstag wird von Experten nicht als entscheidender Wendepunkt betrachtet, da er nur der Tag vor einem viel wichtigeren Tag ist. Gemeint sind die US-Zwischenwahlen am Dienstag, die als kritischerer Faktor für die Marktstabilität gelten. Viele Händler halten sich vor diesen Wahlen zurück, was zu einer vorsichtigen Atmosphäre in den asiatischen Börsensälen führt.