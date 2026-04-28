Ashwin Bhat im Interview: Lufthansa Cargo in Zeiten des Iran-Konflikts – Herausforderungen und Strategien

Ashwin Bhat, Geschäftsführer von Lufthansa Cargo, spricht im Interview über die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Luftfrachtbranche, die steigende Nachfrage in Südasien und die strategischen Anpassungen des Unternehmens. Er betont die Bedeutung von Zuverlässigkeit und positiver Führung in unsicheren Zeiten.

Seit drei Jahren führt Ashwin Bhat die Lufthansa Cargo als Geschäftsführer. In einem ausführlichen Interview mit aeroTELEGRAPH spricht er über die aktuellen Herausforderungen der Luftfracht branche, insbesondere im Kontext des Iran-Konflikt s, und gibt Einblicke in die strategischen Entscheidungen des Unternehmens.

Der Krieg im Nahen Osten hat nicht nur die Luftfahrt, sondern auch die globalen Handelsströme erheblich gestört. Bhat betont, dass die Sicherheit der rund 50 Mitarbeiter in der Region oberste Priorität hat. Die Situation sei schwierig, doch Lufthansa Cargo habe bereits Maßnahmen ergriffen, um Flugzeuge und Crews sicher zurückzuholen. Die Kapazitäten im Luftfrachtmarkt sind zunächst um 18 bis 20 Prozent gesunken, da Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad ihre Flüge eingestellt haben.

Allerdings kehrt die Kapazität langsam zurück, doch die Unsicherheit bleibt. Spediteure suchen in solchen Zeiten nach verlässlichen Partnern, und Lufthansa Cargo sieht sich hier gut positioniert. Die Nachfrage, insbesondere in Südasien, ist gestiegen, und das Unternehmen musste zusätzliche Kapazitäten in Indien bereitstellen. Die Preise sind um 10 bis 20 Prozent angestiegen, doch Bhat konzentriert sich auf die zukünftige Entwicklung.

Er fragt sich, welche Auswirkungen der gestiegene Ölpreis und die Treibstoffknappheit in China und Indien haben werden. Zudem wirken sich Engpässe bei Rohstoffen wie Zink, Schwefel und Methanol aus, die aus dem Nahen Osten in verschiedene Regionen geliefert werden. Die Seefracht muss längere Umwege in Kauf nehmen, was die Transportzeit zwischen Asien und Europa verlängert und die Lieferketten beeinflusst. Lufthansa Cargo transportiert 50 Prozent der Fracht in den Frachträumen der Passagierflugzeuge der Lufthansa Group.

Weggefallene Passagierrouten wirken sich daher auch auf den Frachtverkehr aus. Im reinen Frachtflugverkehr war der Nahe Osten kein großes Ziel, doch Flüge nach Kairo, Beirut und Tel Aviv wurden eingestellt. Dubai diente früher als Tankstopp für Asienflüge, doch dieser wurde nach Istanbul verlegt, da Ziele wie Indien priorisiert werden. Die Umstellung erfordert organisatorischen Aufwand, um Verkehrs- und Landerechte zu erhalten, doch es ist eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzlast.

Die Joint-Venture-Beteiligung Aerologic musste kürzlich einen Frachter aus Bahrain ausfliegen, der dort aufgrund des Krieges festsaß. Bhat wird gefragt, ob Emirates und Qatar Airways im Frachtsektor langfristig geschwächt sein werden und sich die Machtverhältnisse am Markt ändern. Er betont, dass Spediteure Luftfracht wegen ihrer Zuverlässigkeit nutzen und Aufträge dort platzieren, wo Verlässlichkeit herrscht. Die zukünftige Entwicklung wird den weiteren Verlauf bestimmen, doch Bhat konzentriert sich darauf, was Lufthansa Cargo den Kunden bieten kann – mit Marke, Zuverlässigkeit und Expertise.

In einem früheren Interview sagte Bhat, dass er großen Wert auf eine positive Einstellung bei der Unternehmensführung legt. Er findet es nicht schwierig, in einer solchen Situation positiv zu bleiben, sondern sehr wichtig. Seine Philosophie ist, dass Menschen in unsicheren Zeiten Führungskräfte wünschen, die klare Orientierung geben und den Blick in die Zukunft richten. Die Strategie, die Werte und die Marke stehen im Fokus, ebenso wie Zuverlässigkeit.

Sein Motto lautet: Kontrollier das Kontrollierbare. Konzentriere dich auf das, was du tun kannst, und mach es so gut wie möglich. So geht man mit Unsicherheit um. Ähnlich war die Situation im letzten Jahr mit den wechselnden Zöllen und Veränderungen in der Lieferkette. Globalisierung ist nicht tot, sie verändert sich nur





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