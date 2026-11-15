Asche von Miguel Ángel Asturias wird in Guatemala beigesetzt

Die sterblichen Überreste des Literaturnobelpreisträgers Miguel Ángel Asturias wurden am Sonntag in Guatemala-Stadt beigesetzt. Staatspräsident Bernardo Arévalo war anwesend.

Die Asche desLiteraturnobelpreisträgers Miguel Ángel Asturias wurde am Sonntag endgültig in seiner Heimat Guatemala beigesetzt. Die feierliche Zeremonie fand in Guatemala-Stadt statt, wo die Urne in einem Denkmal innerhalb eines nach dem Autor benannten Kulturzentrums ihre letzte Ruhestätte fand. Diese Handlung markiert das Ende eines mehrjährigen Prozesses, der die Rückführung der sterblichen Überreste aus dem Exil in Paris in die Republik Guatemala zum Ziel hatte.

Rückkehr ins Heimatland nach Jahrzehnten

Die sterblichen Überreste waren bereits am Donnerstag aus Paris in sein Heimatland überführt worden. Am Sonntag nahm der guatemaltekische Präsident Bernardo Arévalo an der Trauerfeier teil, um dem bedeutenden Literaten die letzte Ehre zu erweisen. Miguel Ángel Asturias Amado, der Sohn des Schriftstellers, sprach während der Zeremonie die Worte: "Du bist bei uns, in deiner Heimat und wirst unter deinem Himmel schlafen". Er betonte, dass dies ein historischer Tag sei und sein Vater stets den Wunsch geäußert habe, in Guatemala zu ruhen, was jedoch aufgrund der politischen Umstände zuvor nicht möglich war.

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Literarisches Erbe und politisches Engagement

Miguel Ángel Asturias gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Magischen Realismus in Lateinamerika. Seine literarischen Werke verarbeiten häufig Erzählungen der indigenen Mythologie und reflektieren die gesellschaftlichen Realitäten der Region. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen "Der Herr Präsident" aus dem Jahr 1946 und "Sturm" aus dem Jahr 1950. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit engagierte er sich politisch und setzte sich aktiv für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein, was ihn zu einer Schlüsselfigur in der guatemaltekischen Kulturgeschichte machte.

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Exil, Staatsbürgerschaftsentzug und Nobelpreis

Der Weg des Autors in das lange Exil begann nach dem Sturz der demokratischen Regierung in Guatemala im Jahr 1954. Die neue autoritäre Regierung entzog ihm die Staatsbürgerschaft und verbot seine Bücher. Abgesehen von einer kurzen Reise im Jahr 1959 kehrte er nie wieder nach Guatemala zurück. 1967 wurde er mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, was seine internationale Anerkennung weiter festigte. Bevor er 1974 im Alter von 74 Jahren in Spanien verstarb, hatte er in Paris gelebt, wo er die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte.

Symbolische Bedeutung der Beisetzung

Die Beisetzung der Urne in einem nach dem Nobelpreisträger benannten Kulturzentrum unterstreicht die anhaltende Bedeutung seines Werkes für die guatemaltekische Gesellschaft. Die Anwesenheit von Staatspräsident Bernardo Arévalo zeugt von der staatlichen Würdigung der literarischen und politischen Leistung des Verstorbenen. Miguel Ángel Asturias Amado verwies auf die historische Dimension des Ereignisses, da der Wunsch des Vaters, endlich in Guatemala zu ruhen, nach mehr als einem halben Jahrhundert in Erfüllung gegangen ist.