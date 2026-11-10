Asbest-Urteil gegen Stephan Schmidheiny aufgehoben: Neuverfahren in Turin

Italiens oberstes Gericht kassiert die Freiheitsstrafe gegen Stephan Schmidheiny. Der Asbest-Fall geht nach Turin zur Neubeurteilung zurück.

Das oberste Gericht Italiens hat die Freiheitsstrafe gegen Stephan Schmidheiny aufgehoben. Der 79-jährige ehemalige Industrielle stand von 1976 bis 1986 an der Spitze der Schweizerischen Eternit-Gruppe. Das Kassationsgericht in Rom verwies das Verfahren nach fünfstündiger Beratung zur Neubeurteilung an das Gericht in Turin zurück.

Warum das Urteil gegen den Ex-Industriellen fiel

Das Kassationsgericht hob das Urteil auf, weil ein Kausalzusammenhang im Einzelfall nicht nachgewiesen werden konnte. Gemeint ist eine direkte, persönliche Verantwortung Schmidheinys für die Erkrankung der Asbest-Opfer.

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Asbest kann Krebserkrankungen auslösen, die meist erst Jahrzehnte nach der Exposition auftreten. Genau diese lange Zeitspanne erschwert es, einzelne Todesfälle eindeutig auf die Arbeit in einer bestimmten Fabrik und auf eine bestimmte Führungsperson zurückzuführen.

In Turin soll nun geklärt werden, ob Schmidheiny für den Tod von noch rund 60 Personen verantwortlich ist. Für 25 weitere Fälle haben die Richter in Rom bereits die Verjährung festgestellt, sodass dazu kein neues Verfahren mehr möglich ist.

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Positionen der Verteidigung und der Angehörigen

Die Verteidigung Schmidheinys hatte argumentiert, dass kein individueller Kausalzusammenhang nachweisbar sei. Die Sprecherin des Ex-Industriellen erklärte, man werde im weiteren Verfahren an der Forderung nach einem Freispruch festhalten.

Frühere Urteile gegen Schmidheiny waren vor dem obersten italienischen Gericht ebenfalls gescheitert. In Verfahren, die eine andere Eternit-Fabrik im Piemont und eine Fabrik in Neapel betrafen, hoben die Richter die Entscheidungen wegen fehlenden Kausalnachweises auf. Damit hatte keines der Urteile gegen Schmidheiny Bestand.

Eine Delegation der Vereinigung der Angehörigen von Asbestopfern aus Casale Monferrato verfolgte die Verhandlung und die Urteilsverkündung in Rom. Casale Monferrato war der Standort der damaligen Eternit-Fabrik, und die Delegation zeigte sich über den Richterspruch enttäuscht.

Folgen für Betroffene und das weitere Verfahren

Für die Hinterbliebenen bedeutet das Urteil, dass der Fall erneut vor einem Gericht in Turin verhandelt wird. Ein früherer Eternit-Arbeiter sprach vor Journalisten von einer echten Ungerechtigkeit, da nach dem Richterspruch noch mehr Zeit vergehen werde und weitere Fälle verjähren könnten.

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Die schriftliche Begründung des Urteils des Kassationsgerichts wird erst in einigen Wochen vorliegen. Erst dann wird ersichtlich, wie die Richter den fehlenden Kausalnachweis im Detail bewertet haben.

Bis zum Abschluss des Neuverfahrens in Turin bleibt offen, ob die verbleibenden rund 60 Fälle zu einer Verurteilung führen. Die Verjährung der übrigen 25 Fälle steht dagegen bereits fest.