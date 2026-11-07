AS Rom dominiert Sassuolo Calcio mit 3:0 Sieg in der zweiten Halbzeit

AS Rom besiegt Sassuolo Calcio mit 3:0. Tore von Santiago Castro und Rodrigo Mora sichern den klaren Sieg im Fußballspiel der Serie A.

AS Rom hat das Spiel gegen Sassuolo Calcio mit einem klaren 3:0-Sieg in der zweiten Halbzeit abgeschlossen. Die Gäste aus Sassuolo blieben chancenlos, während die Heimelf aus Rom die Partie kontrollierte und die Tore durch Santiago Castro und Rodrigo Mora sicherte. Das Spiel endete mit einer deutlichen Dominanz der Gastgeber, die ihre Offensivstärke unter Beweis stellten.

Ergebnis und Schlüsselmomente des Spiels

AS Rom führt das Spiel mit 3:0 gegen Sassuolo Calcio, nachdem die zweite Halbzeit zu Ende gegangen ist. Dieser klare Sieg unterstreicht die Überlegenheit der Mannschaft aus der Hauptstadt Italiens im Vergleich zu den Besuchern. Die Tordifferenz spiegelt die Spielkontrolle wider, die AS Rom über weite Strecken der Begegnung hatte und die defensive Schwäche des gegnerischen Teams ausnutzte.

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Die Tore fielen durch präzise Abschlüsse und gute Vorarbeiten. Santiago Castro erzielte eines der entscheidenden Treffer für Rom. Rodrigo Mora traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte und sorgte damit für den 3:0-Endstand. Diese Ergebnisse bedeuten einen wichtigen Punktgewinn für die Heimmannschaft in der aktuellen Saison.

Spielverlauf und taktische Details

AS Rom zeigte sich in der Offensive sehr effektiv, während Sassuolo Calcio Schwierigkeiten hatte, eigene Angriffe aufzubauen. Donyell Malen war für AS Rom häufig in den Angriffen involviert und bereitete Tore vor. Sein Einsatz trug dazu bei, die Defensive von Sassuolo zu durchbrechen. Matías Soulé unterstützte die Offensivreihe ebenfalls durch seine Bewegungen und Pässe.

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Die Defensive von AS Rom stand sicher im Raum und unterband viele Angriffe von Sassuolo. Leonardo Balerdi und Mario Hermoso sicherten die Abwehrreihe. Niccolò Pisilli trug zur Ballverteilung bei und schuf Chancen durch Flanken und Pässe. Die Zusammenarbeit in der Mannschaft führte zu einer hohen Ballbesitzquote und kontrollierten Spielsituationen.

Sassuolo Calcio versuchte zwar durch Spieler wie Kieron Bowie und Ibrahim Sulemana das Spiel zu halten, scheiterte aber an der organisierten Abwehr von AS Rom. Arijanet Muric und Jay Idzes hatten Gelegenheiten, konnten diese aber nicht nutzen. Die taktische Ausrichtung von AS Rom verhinderte klare Torchancen für die Gäste.

Wechsel und personelle Veränderungen

AS Rom nahm strategische Wechsel vor, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Santiago Castro kam für Donyell Malen ins Spiel und verstärkte die Offensive. Niccolò Pisilli ersetzte Rodrigo Mora, was die Dynamik im Mittelfeld änderte. Diese Veränderungen zeigten die Tiefe des Kaders und die Flexibilität des Trainers.

Sassuolo Calcio reagierte mit eigenen Wechseln, um das Spiel zu ändern. Kieron Bowie wurde für Nemanja Matic eingewechselt, um mehr Druck auf die Abwehr auszuüben. Luca Lipani kam für Kristian Thorstvedt, was die Offensive neu beleben sollte. Trotz dieser Maßnahmen blieb Sassuolo gefährdung.

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Offizielle und Schiedsrichterentscheidungen

Die Schiedsrichter waren aktiv im Spielgeschehen involviert. Der vierte Offizielle kündigte 3 Minuten Nachspielzeit in einem Abschnitt und 1 Minute in einem anderen an. Abseitsentscheidungen fielen gegen beide Mannschaften, was die Fairness des Schiedsrichters unterstrich. Duje Caleta-Car und Ignace Van der Brempt wurden für Foule verwarnt, was die Intensität des Spiels zeigte.

Freistöße wurden AS Rom zugesprochen, darunter einer in der gegnerischen Hälfte für Santiago Castro. Die Unparteiischen sahen Abseitspositionen für Kieron Bowie und Donyell Malen, was Chancen zunichte machte. Die Entscheidungen des Schiedsrichterteams waren präzise und trugen zur Spielkontrolle bei.

Reaktion und Bedeutung des Sieges

Der 3:0-Sieg von AS Rom gegen Sassuolo Calcio ist ein signifikanter Erfolg in der Serie A. Die Leistung demonstrierte die Qualität des Teams und seine Zuversicht für kommende Spiele. Trainer und Spieler äußerten sich zufrieden mit der Darstellung und der Punktausbeute. Diese Victory festigt die Position der Mannschaft in der Tabelle und stärkt das Vertrauen in die Offensive.

Die Analyse des Spiels zeigt, dass AS Rom seine Stärken in der Effizienz und Defensive ausnutzte. Sassuolo Calcio muss an der Konsistenz arbeiten, um ähnliche Ergebnisse in Zukunft zu vermeiden. Die Fans der Heimmannschaft begrüßten den Sieg mit Freude, da er die Ambitionen des Klubs unterstreicht. Das Spiel war ein klarer Beweis für die Überlegenheit von AS Rom in dieser Begegnung.