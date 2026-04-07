Ärztemangel in der Schweiz: Reformen dringend erforderlich

Die Schweiz kämpft mit einem akuten Ärztemangel, der die medizinische Versorgung gefährdet. Um gegenzusteuern, sind umfassende Reformen in der Ausbildung und Zulassung von Medizinern geplant.

Weiter wie bisher kann es nicht gehen, denn sonst verschärft sich der Mangel an Ärztinnen und Ärzten, was unweigerlich zu einer Unterversorgung der Bevölkerung führen wird. Bereits jetzt ist die Situation kritisch, da es zu wenig Hausärztinnen und Hausärzte, Kinderärzte, Psychiaterinnen und Psychiater sowie Gynäkologinnen und Gynäkologen gibt. Die Ursachen für diesen Mangel sind vielfältig und komplex.

Ein wesentlicher Faktor ist die begrenzte Anzahl an Ausbildungsplätzen für zukünftige Medizinerinnen und Mediziner. Trotz der Tatsache, dass sich die Abschlüsse im letzten Jahrzehnt fast verdoppelt haben – auf knapp 1400 im Jahr 2024, dank des Sonderprogramms Humanmedizin von Bund, Kantonen und Hochschulen – reicht dies nicht aus, um den Bedarf zu decken. Hinzu kommt ein Wandel in der Arbeitsweise der jungen Ärztegeneration. Diese bevorzugt tendenziell Teilzeitarbeit in Gruppenpraxen, anstatt die traditionelle 80-Stunden-Woche in Einzelpraxen zu praktizieren. Diese veränderten Arbeitsmodelle beeinflussen die Verfügbarkeit von medizinischer Versorgung erheblich und verstärken den Fachkräftemangel zusätzlich.\Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind weitreichende Veränderungen erforderlich. Es braucht dringend mehr Ausbildungs- und Weiterbildungsplätze. Der Kanton Zürich beispielsweise plant, die Anzahl der Studienplätze von derzeit 430 auf 700 ab dem Jahr 2030 deutlich zu erhöhen. Aktuell laufen zudem intensive Gespräche, um die medizinische Grundversorgung schweizweit zu stärken und nachhaltig zu sichern. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Anpassung der Zulassungsprüfung zum Medizinstudium. Ziel ist es, die Auswahl der Studierenden zu optimieren und sicherzustellen, dass die am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten den Zuschlag erhalten. Die gegenwärtige Zulassungsprüfung, der Numerus Clausus, wird kritisiert. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf kognitive Fähigkeiten und berücksichtigt unzureichend wichtige soziale und emotionale Kompetenzen, die im späteren Berufsalltag von entscheidender Bedeutung sind. Dies könnte erklären, warum nach dem Abschluss im Jahr 2018 etwa jeder siebte oder achte Arzt bzw. Ärztin fünf Jahre später nicht mehr im Beruf tätig war. Die FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum) kritisiert den aktuellen Eignungstest und fordert eine umfassendere Prüfung der relevanten Fähigkeiten.\Ein weiterer Aspekt, der bei der Betrachtung der aktuellen Situation berücksichtigt werden muss, ist die steigende Anzahl von Ärztinnen und Ärzten mit ausländischem Diplom in der Schweiz. Da die Schweiz selbst nicht genügend Medizinerinnen und Mediziner ausbildet, wurde die Zulassung von ausländischen Ärztinnen und Ärzten erleichtert. Diese Entwicklung hat zu einem deutlichen Anstieg geführt, so dass im Jahr 2024 bis zu 41 Prozent der Ärzte und Ärztinnen aus dem Ausland stammen. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der medizinischen Versorgung auf, da diese Fachkräfte in ihren Herkunftsländern fehlen und gleichzeitig der Druck auf das Schweizer Gesundheitssystem durch die vermehrte Inanspruchnahme von Leistungen steigt. Es ist daher unerlässlich, eine ausgewogene Strategie zu entwickeln, die sowohl die heimische Ausbildungskapazität stärkt als auch die Integration von ausländischen Fachkräften in sinnvoller Weise fördert. Nur so kann die medizinische Versorgung in der Schweiz langfristig gesichert und den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden





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