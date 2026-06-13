Ärzte ohne Grenzen entlässt 18 Angestellte nach massivem Sexualmissbrauchsskandal im Tschad

Die Untersuchung von Ärzte ohne Grenzen im sudanesisch-tschadischen Grenzgebiet deckt 59 Fälle sexueller Ausbeutung auf, darunter Missbrauch von Minderjährigen. 18 Mitarbeitende wurden entlassen, und die Organisation plant umfassende Reformen.

Ärzte ohne Grenzen hat im Tschad an der sudanesischen Grenze ein weit verbreitetes Muster sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung durch Mitarbeitende aufgedeckt. Nach monatelangen internen Ermittlungen, die im Herbst 2024 nach ersten Meldungen von Frauen eingeleitet wurden, dokumentierte die Hilfsorganisation insgesamt 59 Vorwürfe.

Darunter fielen Beschuldigungen sexueller Belästigung, Ausbeutung von Flüchtlingsfrauen, der Tausch von Nahrungsmitteln, Wasser und Arbeitsplätzen gegen sexuelle Gefälligkeiten sowie Fälle von Prostitution, bei denen sogar minderjährige Mädchen zum Opfer wurden. Die Untersuchungen ergaben, dass 18 Angestellte, deren Handlungen den Vorwürfen zugeordnet werden konnten, entlassen wurden. In einigen Fällen waren die Anschuldigungen nicht verifizierbar oder die mutmaßlichen Täter konnten nicht eindeutig identifiziert werden.

Die Organisation betonte, dass die Vorfälle einen schweren Verstoß gegen die Werte und Pflichten von MSF darstellen und dass der angerichtete Schaden tiefgreifend bedauert wird. Der Bericht erläutert, dass strukturelle Belastungen und akuter Personalbedarf dazu geführt haben, dass Personen mit Vorgeschichten von Fehlverhalten eingestellt wurden, weil gründliche Referenzprüfungen fehlten. So wurden Mitarbeitende angeworben, die bereits in früheren Einsätzen - etwa während eines Ebola-Ausbruchs im Kongo 2021 - wegen ähnlicher Vorfälle verdächtigt waren.

In den betroffenen Flüchtlingslagern suchten einige Beschäftigte gezielt nach jungen Mädchen. Ein besonders gravierender Vorfall betraf sieben Flüchtlingsmädchen, die in einem Fahrzeug der Organisation unter dem Vorwand einer Wasserverteilung zu einer Baustelle gebracht wurden, jedoch an einen Ort, an dem sie sexuell missbraucht wurden. Weiterhin berichteten tschechische Mitarbeitende, dass ihnen mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes gedroht wurde, wenn sie sexuelle Forderungen von Vorgesetzten oder Kollegen ablehnten.

Viele Zeugen, darunter Gemeindevorsteher, fürchteten Repressalien und meldeten den Missbrauch nicht, obwohl ihre eigenen Töchter und Schwestern Opfer geworden waren. Auf Basis der Erkenntnisse hat Ärzte ohne Grenzen mehrere Maßnahmen vorgeschlagen, um zukünftige Vorfälle zu verhindern. Dazu gehören die klare Kommunikation von Verhaltensstandards an alle Mitarbeitenden, die Einführung strenger und nachvollziehbarer Referenzprüfungen sowie der Aufbau einer zentralen Datenbank, in der Personen mit Einstellungsverbot erfasst werden.

Die Organisation will außerdem sicherstellen, dass Schutzmechanismen für betroffene Flüchtlinge und lokale Angestellte wirksam implementiert werden, um Machtungleichgewichte zu verringern. Trotz der schockierenden Ergebnisse betont die Hilfsorganisation ihr fortwährendes Engagement, in besonders verletzlichen Regionen humanitäre Hilfe zu leisten, und verspricht, die internen Strukturen grundlegend zu reformieren, um das Vertrauen von Hilfesuchenden und Mitarbeitenden wiederherzustellen





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