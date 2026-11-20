Ein 62-jähriger Arzt aus Altendorf muss wegen fahrlässigem Spurwechsel ohne Blinker vor einem Polizeiauto auf der A3 Strafen in Höhe von fast 10 000 Franken bezahlen.

Ein 62-jähriger Arzt aus Altendorf im Kanton Schwyz hat durch ein grob fahrlässiges Manöver auf der Autobahn erhebliche finanzielle Konsequenzen zu tragen. Am 4. März dieses Jahres wechselte der Mediziner auf der A3 bei Wollerau ohne Sichtzeichen auf die Überholspur und gefährdete dabei direkt ein verfolgendes Polizeifahrzeug. Die Staatsanwaltschaft Schwyz urteilte gegen den Mann und verhängte hohe Geldstrafen sowie Gebühren, die zusammen nahezu 10 000 Franken betragen. Dieses Urteil unterstreicht die strengen Sicherheitsstandards im Schweizer Straßenverkehr.

Kritischer Vorfall auf der A3 bei Wollerau

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 4. März auf der Autobahn A3 in Richtung Zürich. Der 62-jährige Arzt fuhr mit einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h und wechselte unvermittelt den Fahrstreifen. Dabei ließ er nur einen Abstand von etwa zehn Metern zu einem Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Zürich. Der Polizeibeamte am Steuer musste daraufhin stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden und den Sicherheitsabstand wiederherzustellen. Das abrupte Manöver des Arztes sorgte für eine potenziell lebensgefährliche Situation im fließenden Verkehr.

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Fehlender Blinker und mangelnde Rücksichtnahme

Zusätzlich zur mangelnden Rücksichtnahme verzichtete der Arzt vollständig auf die Nutzung des Blinkers beim Spurwechsel. Die Beamten der Kantonspolizei Zürich konnten beide Verstöße dokumentieren und als Beweismittel verwerten. Für die Staatsanwaltschaft Schwyz stellte dieses Verhalten eine vorsätzlich grobe Verletzung der Verkehrsregeln dar. Die Behörde sah in dem Unterlassen der Richtungsanzeige sowie der ungenügenden Berücksichtigung nachfolgender Fahrzeuge eine massive Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

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Hohe Strafen der Staatsanwaltschaft Schwyz

Die juristischen und finanziellen Sanktionen fallen entsprechend der Schwere des Verstoßes aus. Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Arzt zu einer bedingten Geldstrafe von 36 000 Franken. Diese Strafe setzt sich aus 30 Tagessätzen zusammen, wobei jeder Tagessatz auf 1 200 Franken festgelegt wurde. Da es sich um eine bedingte Strafe handelt, tritt die Zahlungspflicht für diesen Betrag nur ein, wenn der Täter während der Probezeit erneut straffällig wird. Die Probezeit wurde für einen Zeitraum von zwei Jahren angesetzt.

Feststehende Bußgelder und Verwaltungsgebühren

Im Gegensatz zur bedingten Geldstrafe sind die weiteren Kosten für den Arzt sofort und unbürokratisch zu begleichen. Ein Bußgeld in Höhe von 9 100 Franken muss er uneingeschränkt bezahlen. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren in der Höhe von 680 Franken. Zusammen ergeben diese feststehenden Kosten eine Summe von 9 780 Franken, die der 62-Jährige für sein riskantes Manöver auf der A3 entrichten muss. Diese Kosten sind unabhängig vom Ausgang der bedingten Strafe fällig und machen die wirtschaftlichen Folgen des Vorfalls deutlich spürbar.