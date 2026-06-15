Arzt aus dem Gazastreifen berichtet: Rattenplage, Vergiftungen und kaum Hilfen trotz Waffenruhe

Giorgio Monti von der Hilfsorganisation Emergency schildert die desaströse humanitäre Lage im Gazastreifen: aggressive Ratten, fehlende Medikamente, unzureichende Hilfslieferungen und der nahezu unmögliche Weg ins Ausland für Verletzte. Trotz der Not finden die Menschen Wege, zu feiern und sich gegenseitig zu unterstützen.

Der italienische Arzt Giorgio Monti , der für die Hilfsorganisation Emergency die medizinische Hilfe im Gazastreifen koordiniert, schildert im Interview mit SRF News die weiterhin katastrophale Lage in dem Palästinensergebiet trotz der seit Oktober 2025 bestehenden Waffenruhe .

Die humanitäre Situation sei dramatisch: Nach einem langen Winter habe der sommerliche Temperaturanstieg eine neue Plage ausgelöst - von Krätze über Läuse und Bettwanzen bis hin zu einer massiven Rattenplage. Da kein Rattengift mehr verfügbar sei, setzten die Menschen phosphorhaltige Pestizide ein, um die Nagetiere zu bekämpfen. Dies führe zu einer steigenden Zahl von Vergiftungen. Gleichzeitig würden die Ratten immer aggressiver, sich stark vermehren, in Lebensmittelvorräte eindringen und sogar Kinder sowie ältere Menschen anfallen.

Ein zentrales Problem sei die nahezu unmögliche Flucht aus dem Gazastreifen für die mehr als zwei Millionen Einwohner. Monti berichtet von 18.500 Menschen, die auf eine medizinische Evakuierung warten. Seit Beginn der Waffenruhe sei im Schnitt nur sechs Patienten pro Tag die Ausreise ermöglicht worden.

Zudem sei die Qualität der Hilfslieferungen unzureichend: Fast die Hälfte der in den Gazastreifen gelangenden Güter sei unnötiges Material, während lebenswichtige Medikamente fehlten. Die Anzahl der zugelassenen Hilfskonvois sei zudem stark zurückgegangen - von 180 zu Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 auf nur noch 87 im April 2026. Trotz der unerträglichen Umstände berichtet Monti auch von bewegenden Momenten.

Die vier lokalen Mitarbeiter von Emergency würden von rund 40 Menschen aus der Gemeinschaft unterstützt, und der Wissenstransfer in medizinischen Fragen funktioniere. Besonders beeindrucke ihn der lebensbejahende Wille der Palästinenser: So würden traditionelle Hochzeiten mit Trommlern gefeiert, und junge Menschen suchten trotz der Trümmer nach normaler Liebe, Ehe und Familie. Der Konflikt selbst geht auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zurück, nach dem israelische Luft- und Bodeneinsätze im Gazastreifen folgten.

Die humanitäre Katastrophe dauert an, während internationale Anstrengungen - wie etwa der von Trump geplante Friedensfonds für den Wiederaufbau - bislang kaum Wirkung zeigen





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