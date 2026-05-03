Arzneimittelengpässe in der Schweiz: Wie der Konflikt im Nahen Osten die Versorgung bedroht

Der Konflikt im Nahen Osten hat die globalen Lieferketten unterbrochen und führt zu Engpässen bei lebenswichtigen Arzneimitteln in der Schweiz. Die Schweiz hat Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung zu sichern, doch die Abhängigkeit von wenigen Produktionsstätten bleibt eine Herausforderung.

Die Schweiz steht vor einer erneuten Herausforderung in der Arzneimittelversorgung, die durch den Konflikt im Nahen Osten und die Blockade der Strasse von Hormus verschärft wurde.

Die Unterbrechung globaler Lieferketten hat nicht nur den Transport von Rohöl und Flüssiggas beeinträchtigt, sondern auch lebenswichtige Medikamente und Medizinprodukte betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte vor weitreichenden Folgen, darunter Engpässe bei essenziellen Arzneimitteln. In der Schweiz signalisierte das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) in seinem jüngsten Bericht vom 15. April eine eingeschränkte Verfügbarkeit einiger pharmazeutischer Wirkstoffe, insbesondere bei lebenswichtigen Arzneimitteln, Medizinprodukten und Hygieneartikeln.

Diese wurden mit einem gelben Rahmen gekennzeichnet, was auf potenzielle Versorgungsprobleme hinweist. Derzeit sind rund 140 lebenswichtige Arzneimittel in der Schweiz nicht verfügbar, darunter Krebsmedikamente, Schmerzmittel und Impfstoffe. Diese gehören zu einer größeren Gruppe von über 500 verschreibungspflichtigen Medikamenten, deren Mangel auf die Abhängigkeit der Pharmaindustrie von wenigen Beschaffungsmärkten zurückzuführen ist.

Der Konflikt im Nahen Osten hat die Lieferketten zusätzlich destabilisiert, indem er die Versorgung mit Chemikalien aus China verzögert, die Produktion in Indien verlangsamt und die globalen Transportkosten erhöht hat. Besonders betroffen sind Generika, die hauptsächlich aus Indien und China importiert werden und deren Lieferung durch hohe Transportkosten und geringe finanzielle Anreize erschwert wird. Während der Covid-19-Pandemie führte die Schweiz bereits eine Rationierung von Paracetamol ein, um Engpässe zu vermeiden.

Experten warnen, dass sich eine ähnliche Situation in naher Zukunft wiederholen könnte. Die Schweiz hat in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Arzneimittelversorgung zu sichern. Dazu gehört die Verpflichtung, lebenswichtige Medikamente für fünf bis sechs Monate zu lagern, sowie die Meldepflicht für drohende Engpässe bei lebenswichtigen Arzneimitteln. Eine regelmäßig aktualisierte Liste legt fest, welche Wirkstoffe als lebenswichtig gelten, darunter Insulin und Blutverdünner.

Dennoch bleibt die Abhängigkeit von wenigen Produktionsstätten in Asien und die Reduzierung der Lagerbestände entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine Herausforderung. Der Schweizer Apotheker Enea Martinelli betont die Notwendigkeit, sich auf mögliche Versorgungsengpässe vorzubereiten, auch wenn sie nicht vollständig verhindert werden können. Swissinfo beleuchtet die in der Schweiz ergriffenen Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelengpässen sowie die Änderungen, die nach der Covid-19-Pandemie vorgenommen wurden, um die Arzneimittelversorgung zu sichern





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