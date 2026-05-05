Arteta beklagt höhere Belastung für Arsenal im Vergleich zu PSG und Bayern

Arsenal-Trainer Mikel Arteta sieht sein Team im Nachteil gegenüber PSG und Bayern München, da seine Spieler mehr Einsatzminuten haben. Eine Analyse der Spielzeiten bestätigt tendenziell seine Aussage, wirft aber auch Fragen nach der tatsächlichen Bedeutung der Belastung auf.

Während PSG und Bayern München mit Frische und individueller Klasse beeindrucken, sieht Arsenal -Trainer Mikel Arteta sein Team im Nachteil. Er argumentiert mit höheren Einsatzminuten seiner Spieler im Vergleich zu den Konkurrenten, doch eine detaillierte Analyse der Spielzeit en offenbart ein komplexeres Bild.

Arteta lobte das Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern als eines der besten Spiele, das er je gesehen habe, insbesondere hinsichtlich der individuellen Qualität der Spieler. Er betonte jedoch, dass diese Leistungen nur mit hoher Frische möglich sind und dass die Unterschiede zwischen den Ligen und ihren Wettbewerbsstrukturen erheblich sind.

Arteta argumentiert, dass die Premier League mit ihren 20 Mannschaften und dem zusätzlichen League Cup eine höhere Belastung für die Spieler bedeutet als die Bundesliga oder die Ligue 1 mit ihren jeweils 18 Teams. Die Statistiken scheinen seine Aussage zu stützen: Arsenal-Spieler haben insgesamt mehr Einsatzminuten absolviert als ihre Pendants bei PSG und Bayern. Die 21 meist eingesetzten Arsenal-Profis kommen auf 54’526 Minuten, während es bei PSG 48’698 und bei Bayern 51’348 Minuten sind.

Dies bedeutet, dass Arsenal-Spieler im Durchschnitt pro Kopf mehr Spielzeit haben. Arteta weist darauf hin, dass PSG und Bayern ihre Schlüsselspieler in Topform zur Verfügung hatten, während bei Arsenal viele Spieler eine hohe Belastung zu bewältigen haben. Er räumt jedoch ein, dass auch bei PSG und Bayern Verletzungen eine Rolle spielten. Trotz der höheren Belastung für Arsenal-Spieler bleibt fraglich, ob dieser Unterschied tatsächlich ausschlaggebend ist, insbesondere angesichts der zusätzlichen Spiele, die viele Spieler auch in ihren Nationalmannschaften absolvieren.

Interessant ist, dass bei Arsenal drei Spieler die 4'000-Minuten-Grenze überschreiten, während bei PSG und Bayern weniger Spieler eine ähnlich hohe Belastung haben. Bayern setzt tendenziell stärker auf seine Stammelf, während PSG mehr rotiert, was sich auch in der Frische und Verletzungsanfälligkeit der Spieler widerspiegeln kann. Die Analyse zeigt, dass die Belastung der Schlüsselspieler in der Allianz Arena im Schnitt höher war als beim Titelverteidiger PSG.

Insgesamt verdeutlicht die Diskussion die unterschiedlichen Belastungsmodelle in den verschiedenen europäischen Top-Ligen und die Bedeutung der Frische für die Leistung der Spieler





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