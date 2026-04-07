Artemis-2-Crew erlebt Sonnenfinsternis vom Mond aus: 'Es ist völlig irreal'

Die Artemis-2-Mission erlebt eine Sonnenfinsternis von der Rückseite des Mondes aus und stellt einen neuen Distanzrekord auf. Die Crew staunt über das spektakuläre Schauspiel.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? «Es ist völlig surreal»: Artemis-2-Crew beobachtet Sonnenfinsternis im All. Das Weisse Haus hat ein Foto veröffentlicht, das die Erde und den Mond zeigt. Die Besatzung ist sichtlich erfreut über die Aussicht – die Bilder sind spektakulär. Die Artemis-2-Crew erlebte beim Flug um die Rückseite des Mond es ein unvergessliches Schauspiel, als sich Sonne, Mond und ihre Orion-Kapsel exakt auf einer Linie ausrichteten.

Mit speziellen Schutzbrillen konnten die Raumfahrenden beobachten, wie die Sonne aus ihrer Perspektive hinter dem Mond verschwand. «Es ist völlig irreal», schwärmte Victor Glover gegenüber US-Medien. Eine Sonnenfinsternis von hinten, ein Anblick, der selbst erfahrene Astronauten staunen lässt. Wie beim Pendant auf der Erde steht der Mond vor der Sonne – die Raumfahrenden sehen hier aber auf dessen Rückseite, ein Ereignis, das die Crew tief beeindruckte.\Glover und Kommandant Wiseman waren überwältigt von dem Gesehenen. Glover äußerte, dass die menschliche Wahrnehmung möglicherweise noch nicht einmal darauf vorbereitet sei, solch ein Ereignis zu verarbeiten. Wiseman fügte hinzu, dass neue Superlative erfunden werden müssten, um die Intensität des Erlebten zu beschreiben. Während des Fluges widmeten sich die Astronauten intensiv der Erforschung des Mondes von dessen erdabgewandter Seite und richteten ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf den Erdtrabanten. Dank der günstigen Lichtverhältnisse konnten sie Details erkennen, die zuvor noch nie von Menschen mit bloßem Auge gesehen wurden. Während der Mission, in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit, kam es wie erwartet zu einem rund 40-minütigen Kontaktverlust zur Erde. «Ich habe ein kleines Gebet gesprochen, aber dann mussten wir weitermachen», erinnerte sich Glover später. Die Crew meisterte die Herausforderungen und nutzte die Gelegenheit, den Moment in vollen Zügen zu genießen. Dieses Ereignis reiht sich in eine lange Tradition denkwürdiger Weltraumfotos ein. Erinnert sei an das ikonische «Earthrise»-Foto, das die Apollo-8-Mission 1968 vom Mond aus aufnahm und unter dem Titel «Erdaufgang» Geschichte schrieb. Die neuen Bilder der Artemis-2-Mission trägt das Weiße Haus mit dem Namen «Earthset» – also Erduntergang.\Eine Mondreise, damals wie heute, ist alles andere als Routine. Solche Missionen bleiben technisch extrem anspruchsvoll und bergen beträchtliche Risiken. Im Gegensatz zu Flügen in die Erdumlaufbahn führen diese weit ausserhalb der Reichweite von Rettungssystemen und Versorgung. Die Seltenheit, Komplexität und die hohen Kosten solcher Missionen begrenzen die Möglichkeit, umfangreiche Erfahrungen zu sammeln. Daher ist jede Mondreise ein hochsensibles Zusammenspiel von Technologie, akribischer Planung und menschlichem Können. Die Nasa unterstreicht die Einzigartigkeit der aktuellen Mission, indem sie darauf hinweist, dass noch nie zuvor Menschen weiter von der Erde entfernt waren. Zusätzlich zu den visuellen Eindrücken stellte die Mission einen neuen Distanzrekord auf. Am weitesten Punkt entfernten sich die vier Astronauten mit der Orion-Kapsel auf etwa 406.771 Kilometer von der Erde, wodurch der bisherige Höchstwert der Apollo-13-Mission aus dem Jahr 1970 übertroffen wurde. Die Crew verwendete für die Aufnahmen zwei modifizierte Nikon-D5-Kameras, handgehaltene digitale Spiegelreflexkameras. Sie nutzten zwei Objektive: eines mit 14 bis 24 Millimetern und eines mit 80 bis 400 Millimetern. Zusätzlich verfügt das Raumschiff Orion über viele fest installierte Kameras. Inzwischen befindet sich die Mission auf dem Rückweg zur Erde. Während sich Orion aus dem Einflussbereich des Mondes löst und wieder stärker von der Erdgravitation angezogen wird, begann der Tag für die Crew mit Musik. Als Weckruf diente «Tokyo Drifting» von Denzel Curry und Glass Animals. Kurz zuvor hatte auch US-Präsident die Crew beglückwünscht. Artemis 2 ist die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren. An Bord sind Victor Glover, Christina Koch, Reid Wiseman und Jeremy Hansen. Die Landung der Kapsel im Pazifik ist für Donnerstagabend US-Ostküstenzeit geplant, also in der Nacht auf Freitag, um circa 2.07 Uhr Schweizer Zeit. In unserem werden weitere Informationen zur Landung bereitgestellt





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