Arsène Wenger könnte am 18. März in Rabat gegen Amtsinhaber Gianni Infantino um die FIFA-Präsidentschaft kandidieren. Die Bewerbungsfrist endet am 18. November.

Arsène Wenger steht kurz davor, eine entscheidende Weichenstellung für die kommende FIFA -Präsidentschaftswahl zu treffen. Der siebundsiebzigjährige Franzose wird noch in dieser Woche darüber entscheiden, ob er sich offiziell gegen den aktuellen Amtsinhaber Gianni Infantino zur Verfügung stellt. Diese potenzielle Kandidatur würde den Machtkampf innerhalb des Weltfußballverbands erheblich verschärfen und die Dynamik vor der anstehenden Abstimmung im März grundlegend verändern.

Entscheidung bis zum 18. November fällig

Die Frist für die Anmeldung von Bewerbern um das höchste Amt beim Fußball-Weltverband läuft am Mittwoch, dem 18. November, ab. Bis zu diesem Datum müssen alle Interessenten ihre Kandidatur formell einreichen, um für den FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat zugelassen zu sein. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sowie des Onlineportals The Athletic ist mit einer finalen Stellungnahme von Wenger auszugehen. Seine Entscheidung wird maßgeblich beeinflussen, wie sich die politischen Allianzen vor Ort entwickeln und welche Kräfteverhältnisse bei der Wahl herrschen werden.

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Konkurrenz und Kritik an Infantinos Führung

Bisher hatten europäische Kritiker des FIFA-Chefs keine gemeinsame Front bilden können, um einen seriösen Gegenkandidaten aufzustellen. Zu den prominentesten Gegnern Infantinos zählen DFB-Chef Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin. Neben Wenger wurden in der Vergangenheit auch ehemalige Stars wie Luis Figo oder David Beckham als mögliche Bewerber gehandelt. Infantino selbst strebt trotz massiver Kritik eine vierte Amtszeit an und hat sich bereits Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert. Einziger bisher offiziell eingereichter Mitbewerber ist Kozo Tashima aus Japan, der dem FIFA-Rat angehört, jedoch keine realistischen Chancen eingeräumt werden.

Gemeinsame Arbeit und öffentliche Differenzen

Ein möglicher Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger wäre besonders brisant, da beide Männer derzeit praktisch Tür an Tür in der FIFA-Zentrale in Zürich arbeiten. Wenger fungiert als Direktor für globale Fußballförderung und war eng mit dem Schweizer Präsidenten verbunden. Dennoch gab es in der Vergangenheit deutliche Spannungen. Im Sommer äußerte sich Wenger sehr kritisch zu Infantinos gescheiterten Plänen für WM-Investoren. Er betonte damals, nicht in diesen Plan eingebunden gewesen zu sein und habe dies erst durch Medienberichte erfahren. Für ihn ist die Unabhängigkeit der FIFA essenziell, damit der Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität bedient wird.

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Strategische Optionen für den französischen Ex-Trainer

Offen ist noch, ob Arsène Wenger als offizieller Kandidat der UEFA antreten oder als unabhängiger Bewerber seinen Wahlkampf organisieren würde. Ursprünglich planten die europäischen Funktionäre ein Treffen ihres Exekutivkomitees, um eine Einigung zu erzielen. Inzwischen deuten Verbandskreise darauf hin, dass möglicherweise nur die Versammlung aller fünfundfünfzig Nationalverbände der UEFA stattfindet, um über einen gemeinsamen Kandidaten zu entscheiden. Jeder der zweihundertelf nationalen Mitgliedsverbände verfügt bei der FIFA-Wahl über eine Stimme, was die Strategie zur Aufbrechung der bestehenden Allianz Infantinos zu einer zentralen Herausforderung macht.

Langjährige Karriere und aktuelle Situation

Arsène Wenger hat sich durch seine langjährige Erfolgscoach-Tätigkeit beim FC Arsenal einen renommierten Namen im Weltfußball gemacht. Über einen Zeitraum von zweiundzwanzig Jahren führte er den Londoner Club zu mehreren Titeln und prägte die Ära des modernen Fußballs nachhaltig. Ein Jahr nach seinem Abschied von den Gunners trat er im Jahr 2019 seinen neuen Job bei der FIFA an. Trotz seiner kritischen Äußerungen zu einzelnen Projekten gibt es keine Anzeichen für einen endgültigen Bruch zwischen ihm und Infantino. Zuletzt traten beide gemeinsam bei der ersten U15-WM in Aserbaidschan öffentlich auf, was auf eine weiterhin bestehende professionelle Zusammenarbeit hindeutet.