Arsenal vs. PSG: Das Duell der Spanier Arteta und Enrique im Champions-League-Final

Mikel Arteta und Luis Enrique, einst Teamkollegen beim FC Barcelona, stehen sich im Champions-League-Final als Trainer von Arsenal und Paris St-Germain gegenüber. Arteta, der 1999 zu Barcelona kam und keine Chance hatte, floh zu PSG. Heute kämpfen beide um den Henkelpott.

Mikel Arteta blieb beim FC Barcelona einst nur die Flucht. Als der aufstrebende Teenager um die Jahrtausendwende versuchte, sich einen Platz im prominent besetzten Mittelfeld des Weltklubs zu erkämpfen, war kein Durchkommen.

Xavi, Andres Iniesta, Emmanuel Petit, Rivaldo, Jari Litmanen, aber auch Captain Pep Guardiola sowie Platzhirsch Luis Enrique standen im Weg. Arteta sah sich zu einem anderen Karriereweg gezwungen. Nun, mehr als ein Vierteljahrhundert später, kommt es zum Wiedersehen mit Enrique. Im Champions-League-Final von Budapest stehen sich die beiden Spanier als Trainer gegenüber.

Für Arteta, den Herausforderer, geht es im Duell des FC Arsenal mit Paris St-Germain nicht mehr um einen Platz im Mittelfeld des FC Barcelona, sondern um den europäischen Fussball-Thron. Höfliche Lobhudeleien gehören vor dem Endspiel am Samstagabend zum guten Ton. Ich schätze ihn sehr, sagte PSG-Trainer Enrique über Arteta, den er damals Mikelito genannt hatte. Er sei ein Leader, der die Siegermentalität bei den Gunners wiederhergestellt habe.

Der Arsenal-Coach wiederum attestierte seinem Gegenüber und früheren Mitspieler eine Superpower - Enrique sei so überzeugt von dem, was er tue. Angebracht sind derartige Komplimente tatsächlich. Schliesslich führten beide Trainer ihre Klubs zum Erfolg. Enrique formte bei den von Katar alimentierten Parisern aus einem Haufen von Individualisten eine echte Einheit, die im Vorjahr erstmals die Königsklasse gewann.

Und Arteta hauchte dem lange strauchelnden Premier-League-Riesen Arsenal ab 2019 unter dem mitunter verhöhnten Motto Vertraue dem Prozess neues Leben ein. Nach 22 Jahren Wartezeit gelang wieder der Gewinn der englischen Meisterschaft, der Henkelpott soll folgen. Beide Trainer verbindet eine obsessive Detailarbeit und der Mut zu verrückten Ideen. Enrique etwa lässt seine Spieler den eigenen Anstoss ins Seitenaus schiessen, um ins Pressing zu kommen.

Zuletzt drosch auch Torhüter Matwei Safonow im Halbfinal gegen Bayern München den Abstoss konsequent ins Aus, wohl um den Raum für Michael Olise zu begrenzen. Arteta sorgte mit einer Eckball-Revolution, aber vor allem auch mit aberwitzigen Ansprachen für Aufsehen. 2021 nahm er in der Kabine eine Glühbirne in die Hand und erzählte von der Erfindung Thomas Edisons aus dem 19. Jahrhundert. Sein Team müsse verbunden sein und Energie erzeugen, forderte er.

Zudem verpflichtete er 2023 einen Labrador als Teamhund, der auf den Namen Win hört. Auch die Wurzeln in Barcelona einen Arteta und Enrique - und der Einfluss des Weggefährten Guardiola. Enrique pflegt eine enge Freundschaft zum einstigen Teamkollegen. Arteta lernte von 2016 bis 2019 als Co-Trainer an dessen Seite.

Die Flucht aus Barcelona und der Weg über PSG Die Zeit in Barcelona bezeichnete Arteta später übrigens einmal als schreckliche Erfahrung. Ausgerechnet über eine Leihe zu PSG nahm seine Karriere Fahrt auf. Es war eine Erfahrung, die mir für immer in Erinnerung bleiben wird, mit Teamkollegen, die mich als Spieler geprägt haben und in mir den Wunsch geweckt haben, Trainer zu werden, sagte er. Eine Flucht hat Arteta nun jedenfalls nicht mehr nötig.

Am Samstagabend steht er im Final der Champions League gegen Luis Enrique, den einstigen Rivalen und heutigen Trainer von Paris St-Germain. Es ist das Duell zweier Trainer, die aus derselben Schule stammen und sich trotz unterschiedlicher Karrierewege auf dem Gipfel des europäischen Fussballs treffen





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