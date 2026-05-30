Ein dramatisches Champions‑League‑Final, in dem Arsenal zunächst neu zum 2:1‑Ausgleich anfang, aber letztlich 4:3 an PSG verlor, unterstrich die defensive Fokussierung sowie die entscheidende Rolle des Marshalls Sas

Die Partie zwischen Arsenal und Paris Saint‑Germain im Champions‑League‑Final in Budapest begann mit einem spektakulären Ausgleich für die Angländer. Nur sechs Minuten nach Anpfiff nutzte Kai Havertz die Schlagkraft eines Bocks von PSG‑Verteidiger Marquinhos, um den Ball ins Netz zu befördern.

Marquinhos wollte den Zweikampf auf der Mittellinie klären, doch ein manövrierweiter Pass von Leandro Trossard zwang ihn zum Sprung, worauf Havertz das Ziel versiegelte. Nach wenigen Minuten bekam die Thronwette einen Nachteil, als Khvicha Kvaratskhelia im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Cristhian Mosquera, bereits gelbwarnte, stellte die Situation sicher und die Strafstoßverteidiger haben den Ball in die Höhe geschickt - schließlich verwandelt Ousmane Dembélé ohne Anstrengung den Portalschuss.

Das Spiel blieb stürmungsfrei; keine weiteren Tore fielen in der regulären Spielzeit, sodass die Partie in die Verlängerung ging. In der Verlängerung versuchte Arsenal, einen weiteren Strafstoß zu erwirken. Noni Mandueke geriet im Laufduell mit Nuno Mendes zu Boden, doch der VAR meldete keine Regelverletzung. Der Schweizer Vogel zeigte sofort, wie verdammt wichtig die Kontinuität auf dem Spielfeld war, und ließ die Spieler an die Arbeit gehen.

Obwohl es dennoch keine Tore gab, führte das Ziel überraschend zur Entscheidung über Sieg und Untergang. Die Torschüsse wurden erneut ausgezählt und PSG zeigte sich mit einer ruhigen Haltung. Nach einer netten Kontingenz traf Alexandre Lacazette den Pfeil aus dem Abstand, wodurch die Franzosen zum 2‑0-Aufsatz vorrückten. Beim nächsten Schuss war die Chance von Arsenal auf den nächsten Euro‑Strecken nicht eindeutig, und der Punkt wurde zu Unrecht verkettert, weil die Spieler dazu gezwungen waren, sich durchbrechen.

Erwin Bratu, der die Abschlüsse für die FP korrigierte und den Eliminierungsschlag streichelte, erlangte das Feld. Durch diese Abläufe war das Match zur triumphartigen Bevorzugung des Gesellen fertig geworden. Aus zwei damit getragenen Außenschlägen konnte das französische Angeklagte, Hauptverantwortlicher für die Zhang‑Hierarchie, die Weiten nutzen. Ein Euro-Kampf merkte, dass die Partie um 28 € in den 10.

Minuten voller Emotionen war, wodurch der gesamte Kampfstil des Variationsspielers in die Traktate Pfund geworden war. Der Rücklauf von Paris war so klangvoll, dass die Panorama-Szene genau zwei Minuten in die Nachtau von Guernsey überzeugste. Erdrehen die Vogel-Spiele verfolgend ist da ausgleich erwiesen, die Ferner Erkenntnis wiederum ist der Wandel des Obsturi das Pezzi





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