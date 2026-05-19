FC Arsenal ist Meister nach 22 Jahren. Universitätsstadts Stürmerstar Erling Haaland kam zu spät zum Ausgleich.

Arsenal ist Meister, Manchester City patzt gegen Bournemouth Der FC Arsenal ist nach 22 Jahren wieder englischer Fussballmeister. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta profitierte davon, dass Verfolger Manchester City beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinauskam.

Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90. +5) kam zu spät.

Bei vier Punkten Rückstand in der Tabelle kann Man City den Spitzenreiter am letzten Spieltag nicht mehr überholen. Die Londoner, die zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger Meister wurden, hatten am Montagabend dank eines Treffers von Kai Havertz ihr Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen. Es ist der 14. Meister-Titel für den FC Arsenal.

Damit verpasst Startrainer Pep Guardiola in seiner offenbar letzten Spielzeit die Chance auf einen dritten Titel, nachdem City bereits den Ligacup und den FA-Cup gewonnen hat. Laut Medienberichten soll der Spanier seine Spieler bereits informiert haben, dass er am Saisonende nach zehn Jahren als Manchester-Coach zurücktreten wird





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Arsenal Premier League Manchester City AFC Bournemouth Kai Havertz Erling Haaland Pep Guardiola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kann Arsenal im Fernduell mit City zuhause gegen Burnley vorlegen?In der Premier League liegt Manchester City zwei Runden vor Schluss nur zwei Punkte hinter Arsenal. Die Gunners dürfen sich also gegen Burnley keinen Ausrutscher erlauben. Die Partie ab 21 Uhr im Live-Ticker.

Read more »

Pep Guardiola hält Manchester City-Nachfolger bereits im Blick – Enzo Maresca im Gespräch, Vincent Kompany reiftDie spanische Cheftrainerin Pep Guardiola könnte bereits einen Nachfolger für ihre Karriere in Manchester City haben. Laut Medienberichten soll Enzo Maresca aus Chelseas Vergangenheit und Vincent Kompany von Bayern betrachtet werden, der bereits 3 Jahre bei den Skyblues spielte.

Read more »

Macht Bournemouth Arsenal zum englischen Meister?Fussball-England schaut nach Bournemouth. Manchester City muss gewinnen, sonst ist Arsenal frühzeitig Meister. Das Spiel gibts hier ab 20.30 Uhr im Liveticker.

Read more »

Eine Runde vor Schluss: Arsenal ist Meister – Manchester City patzt gegen BournemouthJetzt hat es geklappt: Arsenal feiert den 14. Meistertitel dank Schützenhilfe von Bournemouth.

Read more »