Arsenal siegt deutlich gegen Fulham und behält Tabellenführung in der Premier League

Arsenal London setzt sich im Derby gegen den FC Fulham mit 3:0 durch und behält die Tabellenführung in der Premier League. Viktor Gyökeres ist mit drei Torbeteiligungen der Matchwinner. Manchester City bleibt auf sechs Punkte Abstand, hat aber zwei Spiele weniger. Zudem verpasst Sunderland trotz Führung den Sieg gegen Wolverhampton.

Das Rennen um den Titel in der englischen Premier League ist noch lange nicht entschieden. Arsenal London setzte sich am Samstag im Derby gegen den FC Fulham deutlich mit 3:0 durch und behielt damit die Tabellenführung.

Der Schwede Viktor Gyökeres war der Mann des Spiels und an allen drei Treffern beteiligt. Die Gunners dominierten die Partie im Emirates-Stadion von Anfang an und gingen früh in Führung. Nach einer Vorarbeit von Bukayo Saka traf Gyökeres bereits in der 9. Minute zum 1:0.

Obwohl die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta weiterhin das Spiel bestimmte, wurde ein Tor von Riccardo Calafiori nach VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt. Vor den Augen des britischen Premierministers und Arsenal-Fans Keir Starmer fiel das 2:0 erst in der 40. Minute durch Saka, nachdem Gyökeres die Vorlage geliefert hatte. Kurz vor der Pause sorgte Gyökeres (45.

+4) für die Vorentscheidung, als er den Ball nach einer Flanke von Leandro Trossard zum 3:0 ins Tor köpfte. Im Hinblick auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid am Dienstag schaltete Arsenal nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück, ohne jedoch die Spielkontrolle aus der Hand zu geben. Während Fulham etwas mehr ins Spiel fand, hatte Arsenal weitere Chancen. Die beste vergab Gyökeres, als er nach einer knappen Stunde am deutschen Fulham-Keeper Bernd Leno scheiterte.

Leno hatte von 2018 bis 2022 für Arsenal gespielt. Zudem köpfte Calafiori den Ball gegen die Querlatte. Durch den Sieg beim Tabellenzehnten Fulham hat Arsenal als Tabellenführer bei drei verbleibenden Spielen vorerst wieder sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

Am Montag bestreiten die Citizens beim FC Everton ihr nächstes Match. In einem anderen Spiel führte Granit Xhaka Sunderland in Wolverhampton wie gewohnt als Captain an. Doch Sunderland verpasste den Sieg gegen den Absteiger. Zwar gingen die Black Cats bei den Wolves früh in Führung, Nordi Mukiele markierte das 1:0 (17.

). Aber der Uruguayer Santiago Bueno verhinderte auf Vorarbeit seines spanischen Namensvetters Hugo Bueno die Niederlage (54. )





BernerZeitung / 🏆 1. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premier League Arsenal FC Fulham Viktor Gyökeres Manchester City

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier League: Noah Okafor trifft bei Leeds-Sieg erneutNoah Okafor erzielt beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley sein 8. Saisontor. Zeki Amdouni kehrt nach langer Verletzungspause zurück und darf sich Hoffnungen auf die WM machen.

Read more »

Premier League: Noah Okafor trifft bei Leeds-Sieg erneutNoah Okafor erzielt beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley sein 8. Saisontor. Zeki Amdouni kehrt nach langer Verletzungspause zurück und darf sich Hoffnungen auf die WM machen.

Read more »

Premier League: Noah Okafor trifft bei Leeds-Sieg erneutNoah Okafor erzielt beim 3:1-Sieg von Leeds gegen Burnley sein 8. Saisontor. Zeki Amdouni kehrt nach langer Verletzungspause zurück und darf sich Hoffnungen auf die WM machen.

Read more »

Erfüllt Arsenal im Meisterrennen die Pflicht gegen Fulham?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Ipswich Town steigt in die Premier League auf, Arsenal führt im TitelrennenIpswich Town sichert sich nach Coventry City den zweiten direkten Aufstieg in die Premier League. Arsenal setzt sich im Titelkampf mit einem Sieg gegen Fulham an die Spitze. Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City kämpfen in den Playoffs um den dritten Aufstiegsplatz. Wrexham verpasst die Aufstiegsspiele.

Read more »

Arsenal schlägt Fulham 3:0: Gyökeres glänzt im DerbyArsenal gewinnt das Londoner Derby gegen Fulham 3:0. Damit legen die Gunners gegenüber Manchester City wieder vor.

Read more »